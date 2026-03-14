«Київстар» заплатив 420 млн грн за кіровоградського провайдера Shtorm

«Київстар» придбав регіонального інтернет-провайдера Shtorm на Кіровоградщині за 420 млн грн. Таку суму під час конференц-дзвінка з річної звітності компанії назвав СЕО та президент оператора Олександр Комаров.

Shtorm, юридична назва якого — ТОВ «Ісп Шторм», обслуговує понад 50 тис. абонентів у Кропивницькому, Олександрії та 132 прилеглих населених пунктах Кіровоградської області. Завдяки угоді «Київстар» розширює свою присутність у сегменті фіксованого широкосмугового доступу одразу в 130 муніципалітетах.

- Реклама -

«Це придбання приводить до екосистеми «Київстар» понад 50 тис. нових клієнтів широкосмугового доступу, підтримуючи нашу стратегію розширення широкосмугової мережі», — заявив Комаров. Він також наголосив, що на ринку фіксованого зв’язку оператор прагне зміцнити лідерство групи через органічне зростання та придбання.

Перехресні продажі та синергія між послугами — ключові елементи цифрової стратегії «Київстара». Зокрема, у четвертому кварталі 2025 року частка широкосмугових клієнтів, які також підписані на «Київстар ТБ», зросла більше ніж на 3 відсоткові пункти (в. п.) — до 48%. Таке зростання Комаров пояснив ефективними маркетинговими кампаніями й дедалі привабливішою контентною бібліотекою, де є програми, недоступні більше ніде в Україні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас оператор фіксує зростання сегмента багатокористувацького доступу — він охоплює клієнтів, які використовують принаймні один цифровий застосунок на додаток до голосових послуг і передачі даних. У четвертому кварталі 2025 року кількість таких абонентів зросла на 18% у річному обчисленні — до 7,3 млн, або 35% активної клієнтської бази за один місяць, що майже на 6 в. п. більше, ніж роком раніше. Своєю чергою такі клієнти формують середній показник доходу з одного абонента (ARPU) на рівні $5,20 на місяць — на 37% вище від середнього показника для мобільного абонента.

Про купівлю Shtorm «Київстар» оголосив наприкінці лютого, однак вартість угоди тоді не розкривав. За даними аналітичного ресурсу YouControl, виторг ТОВ «Ісп Шторм» за дев’ять місяців 2025 року зросла в 4,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 94,86 млн грн, а чистий прибуток підскочив у 17 разів — до 30,39 млн грн. Статутний капітал компанії становить 4,5 млн грн; її бенефіціарами на паритетних засадах були Віталій Олійник та Юлія Макаренко.

Угода зберігає повний штат провайдера — понад 100 працівників: інженерів, проєктувальників і спеціалістів центру обслуговування. Вони й надалі відповідатимуть за підтримку мережі та обслуговування абонентів у регіоні.

Це не перше придбання «Київстара» у сегменті фіксованого широкосмугового інтернету. У серпні 2025 року оператор повідомив, що ще у вересні 2024 року за $2 млн придбав компанію LanTrace з Борисполя — постачальника фіксованого доступу в Київській області.