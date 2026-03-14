«Київстар» планує вийти на ринок цифрового банкінгу

«Київстар» веде діалог з Національним банком України (НБУ) щодо можливого виходу на ринок цифрового банкінгу. Про це стало відомо під час конференц-дзвінку, де оприлюднили річну звітність компанії за 2025 рік.

Голова наглядової ради «Київстару» та генеральний директор VEON — мажоритарного акціонера оператора — Каан Терзіоглу зазначив, що цифровий банкінг є очевидною прогалиною у нинішньому портфоліо компанії. «Я думаю, що це та частина, яка нас усіх надихає на наступні кілька років», — сказав він.

- Реклама -

Своєю чергою президент і генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров підтвердив, що компанія вже веде відповідний діалог з НБУ. Водночас він наголосив, що оператор прагне поєднати цей крок із виваженою стратегією. Зокрема, «Київстар» ще вирішує, яку роль хоче відігравати на цьому ринку, — адже існують різні типи ліцензій і підходи до роботи.

«Для нас це не лише питання регулювання — це також питання правильної стратегії входу в цей сегмент», — підкреслив Комаров.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Свої амбіції в напрямі цифрового банкінгу «Київстар» заявляє на тлі впевненого фінансового зростання: загальна виручка компанії за 2025 рік збільшилася на 25,9% — до 1,157 млрд дол. США.