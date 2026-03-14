«Київстар» назвав можливі моделі комерціалізації Starlink Direct to Cell

«Київстар» оприлюднив подробиці щодо розвитку технології Starlink Direct to Cell (D2C) — прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Оператор має намір розширити її можливості: додати голосові дзвінки й мобільний інтернет до вже наявного обміну SMS. Варіанти комерціалізації нових послуг компанія планує оголосити у третьому кварталі 2026 року, повідомив президент і CEO «Київстару» Олександр Комаров.

«Ми розглядаємо певні підходи до комерціалізації послуг передачі даних та голосу через OTT… Представимо це десь у третьому кварталі 2026 року», — повідомив він.

Водночас Комаров наголосив, що зараз увага оператора зосереджена на D2C як на гуманітарній послузі. Серед поточних пріоритетів — зниження відтоку абонентів і підвищення їхньої лояльності.

За словами керівника «Київстару», безплатний обмін SMS через мережу Starlink D2C запрацював у листопаді 2025 року. Відтоді ним скористалися майже 5 млн клієнтів із загальної абонентської бази у 22,4 млн осіб.

Комаров також зазначив, що на кожне надіслане повідомлення припадає чотири отримані — тобто співвідношення становить 20% до 80%. Якість доставлення водночас не відрізняється від наземних мереж. Через воєнні дії послуга має найбільший попит на сході України, поблизу лінії фронту.

Говорячи про майбутні моделі комерціалізації, Комаров не виключив різних підходів — зокрема окремої послуги з доданою вартістю або додаткової опції у складі пакетів з високою вартістю. «Усі варіанти можливі», — підсумував він.