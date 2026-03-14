Китай запустив 20-ту групу супутників для космічної інтернет-мережі

Long March-8A («Чанчжен-8А» або «Великий похід-8А»)

13 березня 2026 року Китай продовжив розгортання власної мережі супутникового інтернету. З міжнародного комерційного космодрому Веньчан на острові Хайнань о 3:48 за місцевим часом (21:48 за Києвом) стартувала ракета-носій Long March-8A, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 20-ту групу інтернет-супутників. Як повідомляє CGTN, для цього носія це вже восьмий запуск на низьку навколоземну орбіту (НОО).

Супутники виготовила Інноваційна академія мікросупутників із Шанхая — підрозділ Китайської академії наук. Після виведення апаратів на розрахункову орбіту загальна кількість китайських супутників у цій мережі сягнула близько 160 одиниць.

Long March-8A («Чанчжен-8А» або «Великий похід-8А») створили в Китайській академії технологій ракет-носіїв. Ракета має довжину 50,5 метра, стартову масу 371 тонну та вантажність до 7 тонн під час виведення на орбіту висотою 700 кілометрів. Завдяки модульній конструкції й економічності носій придатний для запусків супутникових угруповань як на низьку, так і на середню навколоземну орбіту. Перший запуск ракети відбувся 2025 року. Цей запуск став 631-ю місією серії ракет-носіїв Long March.

Плани Китаю у сфері супутникового інтернету значно ширші за нинішні 160 апаратів. Повне угруповання має налічувати близько 13 000 супутників на НОО, що забезпечить глобальне широкосмугове покриття.

Паралельно Китай заявив і про значно масштабніші наміри. Раніше країна офіційно зареєструвала в Міжнародному союзі електрозв’язку (МСЕ) заявку на розгортання мережі понад 200 000 супутників на НОО — проєкту, що може стати глобальною альтернативою американській Starlink.

Редакція Mediasat
