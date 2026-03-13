Виручка «Київстар» перевищила 1 млрд доларів у 2025 році

«Київстар» оприлюднив підсумки 2025 року: загальна виручка групи зросла на 25,9% — до 1,157 млрд дол. США, а в гривневому вимірі — на 30,3%, до 48,2 млрд грн. Такі дані наведено у фінансовій звітності компанії.

Показник EBITDA за минулий рік зріс на 25,8% — до 648 млн дол. США (27,0 млрд грн), маржа EBITDA утрималася на рівні 56,0%. Скоригований чистий прибуток становив 289 млн дол. США. Некоригований виявився нижчим — 124 млн дол. США — через разове безготівкове списання на 162 млн дол. США, пов’язане з лістингом «Київстар» у третьому кварталі 2025 року.

Четвертий квартал 2025 року також виявився результативним. Квартальний дохід зріс на 28,4% — до 321 млн дол. США (13,5 млрд грн), EBITDA збільшилася на 21,7% — до 172 млн дол. США (7,2 млрд грн). Маржа EBITDA становила 53,5%, що відповідало раніше оголошеним орієнтирам компанії.

Одним із головних рушіїв зростання стали цифрові сервіси. За підсумками року їхня виручка збільшилася у 4,7 раза — до 124 млн дол. США, що становить 10,7% загальної виручки. У четвертому кварталі динаміка виявилася ще виразнішою — зростання у 6,1 раза до 50 млн дол. США (2,1 млрд грн), або 15,7% сукупної виручки. Значну частку цього результату — 34 млн дол. США — забезпечила платформа Uklon.

Водночас зростала й абонентська залученість. Кількість multiplay-користувачів — тих, хто одночасно користується голосовим зв’язком, мобільним інтернетом 4G та щонайменше одним цифровим застосунком «Київстар», — збільшилася на 18,0% рік до року й досягла 7,3 млн осіб, або 35,0% активних мобільних абонентів на місяць. Показник середнього доходу на абонента (ARPU) у мобільному сегменті зріс на 18,2% — до 3,8 дол. США.

Фінансову стійкість групи підкріплюють грошова позиція в 455 млн дол. США та власний вільний грошовий потік (equity free cash flow) у 232 млн дол. США.

Паралельно з фінансовими результатами «Київстар» активно розвивав стратегічні напрями. У лютому 2026 року компанія оголосила про придбання Tabletki.ua — провідного українського онлайн-маркетплейса ліків і товарів для здоров’я — за 160 млн дол. США. Це придбання відкриває синергії з медичною платформою Helsi та іншими елементами цифрової екосистеми групи. Очікується, що угода позитивно позначиться на прибутковості вже в найближчих кварталах. Того ж місяця стало відомо й про придбання інтернет-провайдера «Шторм», що дасть групі змогу зміцнити позиції на фрагментованому ринку фіксованого широкосмугового доступу до інтернету.

Окремим напрямом розвитку є енергетична стійкість. У грудні 2025 року «Київстар» придбав ТОВ «САНВІН 11» — власника сонячної електростанції потужністю 12,9 МВт. Мета цієї угоди — диверсифікація джерел електроживлення й зниження ризиків, пов’язаних з енергопостачанням.

У сфері зв’язку група розширила доступ до технології Starlink Direct to Cell для всіх своїх 4G-абонентів. Нею вже скористалися майже 5 млн клієнтів — насамперед для базових функцій обміну текстовими повідомленнями. Запуск голосових послуг і передачі даних малої місткості заплановано на пізніший період 2026 року. Паралельно тривають розробка української великої мовної моделі (LLM) та пілотний проєкт із впровадження 5G.

В акціонерній структурі також відбулися зміни. У лютому материнська компанія VEON разом з іншими інвесторами провела вторинне розміщення акцій обсягом 6,2% від загального акціонерного капіталу «Київстар». Відтак частка VEON у компанії скоротилася до 83,6%.

На 2026 рік «Київстар» прогнозує зростання виручки на 8–11% та EBITDA — на 5–8% у доларовому вимірі за середньорічного курсу 44,5 грн/дол. США. У гривні очікуване зростання виручки становить 15–18%, EBITDA — 12–15%. Капітальні інвестиції (capex intensity) плануються на рівні 23–26% від виручки. Нині цифровими платформами групи щомісяця користуються 15 млн активних користувачів.

«Результати “Київстар” у 2025 році підкреслюють силу компанії, чіткість її стратегії та здатність стабільно створювати цінність в умовах безпрецедентних зовнішніх викликів. <…> Ми входимо у 2026 рік із потужною динамікою», — зазначив CEO «Київстар» Олександр Комаров.