Телевізори Hisense почали показувати рекламу, від якої не можна позбутися

Власники телевізорів Hisense змушені дивитися рекламу, яку неможливо вимкнути штатними засобами. Оголошення з’являються під час увімкнення пристрою, переходу на головний екран, перемикання каналів та HDMI-входів — і це навіть на тих апаратах, де користувачі вимкнули всі рекламні параметри в налаштуваннях. Про це повідомляє видання Tom’s Hardware.

Проблема стосується передусім бюджетних моделей на базі операційної системи Hisense VIDAA, яку виробник нещодавно перейменував на Home OS. Ту саму ОС використовують і під марками Schneider, Akai та Loewe, тож коло потенційно вражених пристроїв ширше, ніж здається на перший погляд.

Перші скарги на рекламу, від якої не можна позбутися, з’явилися ще 2022 року. Відтоді їхня кількість поступово зростала. Втім, останні два тижні відзначилися особливо активною хвилею повідомлень — користувачі почали скаржитися на рекламні вставки під час перемикання джерел сигналу й каналів. Скарги надходять переважно з Великої Британії та Іспанії, але є й скриншоти з німецькомовним інтерфейсом.

Серед тимчасових рішень, до яких вдаються самі користувачі, — зміна DNS-серверів або повне від’єднання телевізора від мережі. Чимало власників апаратів звертаються до служби підтримки Hisense, надсилаючи унікальний ідентифікатор пристрою на адресу service.tv.au@hisense.com. Характерно, що після таких звернень реклама зникає — і це ставить запитання: чи керує Hisense показом реклами на рівні рекламного сервера та наскільки глибокий доступ компанія має до своїх пристроїв.

Зрештою хвиля незадоволення змусила Hisense оприлюднити офіційне звернення до клієнтів. Компанія запевнила, що реклама не перешкоджала «нормальному використанню пристроїв», і позиціювала ситуацію як «вибіркове тестування на іспанському ринку» — нібито для оцінювання рекламних форматів у межах безплатного контенту платформи. За твердженням Hisense, тестування не обмежувало доступу до HDMI-входів, зовнішніх пристроїв, ігрових консолей, стримінгових сервісів за передплатою чи ефірного мовлення. Компанія також наголосила, що тест є тимчасовим і вже завершеним, а перегляд реклами аж ніяк не є обов’язковою умовою користування телевізором.

Проте заява компанії залишила більше питань, ніж дала відповідей. По-перше, скарги надходять з різних країн і тривають уже кілька років, а не лише з Іспанії. По-друге, наявність австралійської адреси підтримки в офіційній відповіді виробника так і не отримала жодного пояснення. Попри запевнення Hisense про завершення тесту, повідомлення від нових користувачів продовжують з’являтися — і ставлять під сумнів заяви компанії про регіональний та тимчасовий характер рекламної кампанії.

Випадок із Hisense — не поодинокий: тенденція до примусової реклами на смарт-телевізорах набирає обертів. Зокрема, раніше ми повідомляли, що YouTube запустив на підключених до інтернету телевізорах обов’язковий для перегляду формат VRC Non-Skip (Video Reach Campaigns Non-Skip) — ролики тривалістю 15–20 секунд без кнопки пропуску. Так Google гарантує рекламодавцям повний перегляд оголошення на відміну від форматів, де користувачі здебільшого тиснуть «пропустити» вже в перші п’ять секунд.