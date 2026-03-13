SES ввела в експлуатацію ще два супутники O3b mPOWER

Супутниковий оператор SES увів у комерційну експлуатацію два нові апарати системи O3b mPOWER, запущені на орбіту в липні 2025 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Завдяки цьому на середній навколоземній орбіті (MEO) нині працює вже 10 із 13 запланованих супутників угруповання. Це дає змогу забезпечувати користувачів у всьому світі високошвидкісним інтернетом з мінімальною затримкою сигналу.

Генеральний директор SES Адель Аль-Салех назвав введення нових супутників в експлуатацію важливим етапом повного розгортання угруповання. За його словами, три супутники, що залишилися, планують запустити в другій половині 2026 року. Після завершення формування MEO-угруповання SES планує значно наростити пропускну здатність мережі вже до 2027 року.

Нагадаємо, SES запустила O3b mPOWER у 2017 році як платформу для глобального високошвидкісного зв’язку й передачі даних із великою пропускною здатністю.