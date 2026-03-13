Прем’єра «Вгадай мелодію» на SWEET.TV відбудеться 19 березня

«Вгадай мелодію» на SWEET.TV

19 березня на SWEET.TV відбудеться прем’єра музичного шоу «Вгадай мелодію» — української адаптації міжнародного телеформату «Name That Tune». Про це повідомила пресслужба сервісу.

У першому сезоні беруть участь 45 представників українського шоубізнесу — музиканти, актори, шоумени й блогери. Серед них Alyona Alyona, Тіна Кароль, Jerry Heil, Tarabarova, Tayanna, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Лілія Ребрик, Павло Зібров, Христина Соловій, Євген Клопотенко, Дмитро Коляденко та інші. Ведучим шоу став співак Михайло Хома.

Вгадай мелодію. Хто взяв участь. Трейлер найзірковішого музичного шоу. #sweettv

За умовами гри учасники впізнають пісні вже з перших нот. Саме ця механіка додає непередбачуваності — нерідко актор чи комік вгадує хіт швидше за професійного музиканта. Керівниця продакшну SWEET.TV Originals та шоуранерка проєкту Олена Кричковська розповіла «Детектор медіа», що команда зберегла впізнавану ігрову механіку, проте додала більше динаміки, гумору й актуальних треків. Понад 50% музики в шоу — українська, зокрема хіти різних поколінь. За її словами, для команди було принципово зібрати артистів різних поколінь, адже музика — це те, що об’єднує всіх українців.

Шоу має й соціальний компонент. Весь призовий фонд іде на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) — кожен переможець сам обирає підрозділ або фонд, якому SWEET.TV переказує виграш як донат.

Нові епізоди виходитимуть двічі на тиждень — щосереди та щоп’ятниці.

Редакція Mediasat
