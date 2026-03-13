Кінець епохи: Canon зняла з виробництва легендарну дзеркальну камеру EOS 5D Mark IV

Canon припинила випуск легендарної дзеркальної камери EOS 5D Mark IV. Фото: Canon Rumors

Canon офіційно припинила випуск та зняла з продажу повнокадрову дзеркальну камеру EOS 5D Mark IV — відповідні дані з’явилися на офіційних сайтах компанії в Китаї та Японії. Відтак виробництво одного з найвідоміших фотоапаратів Canon завершилося майже через десять років після виходу моделі у 2016 році, повідомляє Canon Rumors.

EOS 5D Mark IV з’явилася на ринку як одна з найтехнологічніших камер свого класу. До її оснащення ввійшли 30,4-мегапіксельний CMOS-сенсор, система автофокусування Dual Pixel AF, підтримка запису відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, профіль C-Log для зйомки з розширеним динамічним діапазоном, а також серійна зйомка зі швидкістю до 7 кадрів на секунду.

Лінійка Canon EOS 5D належить до найзначущіших в історії цифрової фотографії. Перша модель серії з’явилася 2005 року й стала однією з перших порівняно доступних повнокадрових дзеркальних камер для широкої аудиторії.

Наступна версія — 5D Mark II — вийшла 2008 року й увійшла в історію як перша повнокадрова «дзеркалка» з можливістю запису відео у форматі Full HD, що зробило її особливо популярною серед весільних фотографів і відеографів. Модель 2012 року — 5D Mark III — здобула помітно вдосконалену систему автофокусування й закріпила успіх лінійки.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

AT&T інвестує понад $250 млрд у розвиток зв’язку в США

До 150-річчя першого телефонного дзвінка AT&T оголосила про інвестиційну програму на понад $250 млрд у розбудову дротових, бездротових і супутникових мереж США.
Новини

Прем’єра «Вгадай мелодію» на SWEET.TV відбудеться 19 березня

19 березня на SWEET.TV відбудеться прем'єра «Вгадай мелодію» — адаптації формату Name That Tune. У шоу візьмуть участь 45 українських зірок.
Новини

SES ввела в експлуатацію ще два супутники O3b mPOWER

SES ввела в комерційну експлуатацію два нові супутники O3b mPOWER. На середній навколоземній орбіті тепер працює 10 із 13 запланованих апаратів угруповання.
Новини

Британський провайдер навчився виявляти витоки води за допомогою оптоволокна

Британський провайдер Openreach застосував оптоволокно для виявлення витоків у водопроводі. Пілотний проєкт за три місяці зберіг 2 тис. м³ питної води.
Новини

Disney+ запустив Verts — стрічку коротких вертикальних відео

Стримінговий сервіс Disney+ запустив Verts — короткі вертикальні відео з фрагментами фільмів і серіалів, що спрощують пошук контенту в каталозі додатка.