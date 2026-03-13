Кінець епохи: Canon зняла з виробництва легендарну дзеркальну камеру EOS 5D Mark IV

Canon офіційно припинила випуск та зняла з продажу повнокадрову дзеркальну камеру EOS 5D Mark IV — відповідні дані з’явилися на офіційних сайтах компанії в Китаї та Японії. Відтак виробництво одного з найвідоміших фотоапаратів Canon завершилося майже через десять років після виходу моделі у 2016 році, повідомляє Canon Rumors.

EOS 5D Mark IV з’явилася на ринку як одна з найтехнологічніших камер свого класу. До її оснащення ввійшли 30,4-мегапіксельний CMOS-сенсор, система автофокусування Dual Pixel AF, підтримка запису відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, профіль C-Log для зйомки з розширеним динамічним діапазоном, а також серійна зйомка зі швидкістю до 7 кадрів на секунду.

Лінійка Canon EOS 5D належить до найзначущіших в історії цифрової фотографії. Перша модель серії з’явилася 2005 року й стала однією з перших порівняно доступних повнокадрових дзеркальних камер для широкої аудиторії.

Наступна версія — 5D Mark II — вийшла 2008 року й увійшла в історію як перша повнокадрова «дзеркалка» з можливістю запису відео у форматі Full HD, що зробило її особливо популярною серед весільних фотографів і відеографів. Модель 2012 року — 5D Mark III — здобула помітно вдосконалену систему автофокусування й закріпила успіх лінійки.