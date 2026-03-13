Disney+ запустив Verts — стрічку коротких вертикальних відео

Стримінговий сервіс Disney+ почав впроваджувати у мобільному додатку новий розділ Verts для американських користувачів. У стрічці розділу з’являються короткі вертикальні відео — сцени й фрагменти з фільмів та серіалів бібліотеки сервісу.

Розділ буде доступний через окремий значок на панелі навігації додатка. Переглядаючи ролики, користувачі зможуть одразу перейти до повного перегляду фільму або серіалу чи додати його до списку відкладеного перегляду.

За задумом компанії, Verts має підвищити щоденну залученість аудиторії та полегшити пошук контенту в каталозі, що охоплює понад 100 років історії студії. У Disney наголошують, що короткий формат робить знайомство з бібліотекою сервісу простішим і динамічнішим.

Meet Verts on Disney+: A New Way to Find What to Watch

Поки що стрічка складається з уривків власних проєктів платформи. Утім у майбутньому Disney планує розширити формат — зокрема завдяки контенту від авторів і фанатських спільнот, новим підходам до сторітелінгу та персоналізованим рекомендаціям.

Вертикальний формат відео набуває популярності й на українському ринку. Раніше ми повідомляли, що MEGOGO першим серед вітчизняних OTT-сервісів додав до своєї платформи вертикальні серіали — контент, створений спеціально для перегляду на мобільних пристроях.