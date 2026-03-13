Британський провайдер навчився виявляти витоки води за допомогою оптоволокна

Британський провайдер Openreach — дочірня структура BT — разом із постачальником води Affinity Water та технологічною компанією Lightsonic реалізував успішний пілотний проєкт із використання оптоволоконних мереж для виявлення витоків у водопровідних системах. Як повідомляє Datacenter Dynamics, за три місяці випробувань партнерам вдалося зберегти близько 2 тис. м³ питної води — приблизно стільки, скільки щодня споживають 10 тис. осіб.

В основі технології — метод розподіленого акустичного зондування (Distributed Acoustic Sensing, DAS). Суть методу полягає в тому, що звичайне оптоволокно перетворюється на розгалужену мережу надчутливих мікрофонів. Кожен метр кабелю фактично стає окремим датчиком, здатним фіксувати вібрації від витоків, будівельних робіт та інших джерел шуму. Платформу для обробки цих сигналів розробила компанія Lightsonic.

Система аналізує зміни у світловому сигналі, що проходить через кабель, а алгоритми машинного навчання відфільтровують фоновий шум і точно визначають місце вібрації. Якщо виявлено витік, платформа звужує зону пошуку до кількох метрів — саме туди й вирушають ремонтні бригади. Це дає змогу суттєво скорочувати час на локалізацію аварії й зменшувати перебої в роботі водопроводу.

Під час пілотних випробувань оптоволокно Openreach задіяли для моніторингу 650 км водопровідних мереж Affinity Water у п’яти локаціях. Загалом вдалося виявити понад 100 витоків. До того ж для розгортання системи не потрібно прокладати новий кабель — використовується вже наявна підземна інфраструктура, що усуває потребу в додаткових земляних роботах і забезпечує цілодобовий моніторинг мереж.

Масштаб проблеми, яку покликана розв’язати технологія, є значним. За деякими даними, Англія та Уельс щорічно втрачають через витоки близько 3 млн м³ питної води. В Openreach зазначили, що нова оптоволоконна інфраструктура здатна виконувати не лише функції широкосмугового доступу, а й розв’язувати суміжні завдання — зокрема, моніторинг комунальних систем.

Представники Lightsonic своєю чергою наголосили, що йдеться про формування єдиного сенсорного шару на основі вже наявних мереж. Технологію планують поширити на всю територію Великої Британії, а в перспективі застосовувати й для пошуку витоків газу, моніторингу стану мостів, тунелів та інших інженерних споруд.

Варто зазначити, що поєднання оптоволокна з водопровідною інфраструктурою у Великій Британії має певну передісторію. Ще 2021 року в країні створили фонд обсягом 4 млн фунтів стерлінгів для прокладання оптоволоконних ліній безпосередньо через водопровідні труби — щоб одночасно забезпечити широкосмуговий інтернет у віддалених районах і моніторити стан трубопроводів.