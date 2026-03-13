AT&T інвестує понад $250 млрд у розвиток зв’язку в США

Американська телекомунікаційна корпорація AT&T оголосила про масштабну інвестиційну програму — понад $250 млрд компанія вкладе в розбудову мережевої інфраструктури США впродовж найближчих п’яти років. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

У компанії зазначають, що нинішнє регуляторне й податкове середовище є найсприятливішим для таких вкладень за кілька десятиліть. Саме цей чинник став одним із визначальних під час ухвалення рішення про розширення інвестицій.

- Реклама -

Кошти спрямують на прискорення розгортання дротової, бездротової та супутникової інфраструктури, а також на розвиток домашнього інтернету 5G — у містах, передмістях і сільській місцевості. Аби охопити важкодоступні та віддалені райони, AT&T розраховує на партнерство з AST SpaceMobile у галузі супутникового зв’язку. Нагадаємо, що нещодавно меморандум про взаєморозуміння з цією ж компанією підписав і «Vodafone Україна».

Частина грошей піде на кібербезпеку — зокрема на застосування штучного інтелекту (ШІ) для аналізу загроз та поглиблення співпраці з державними структурами. Водночас AT&T планує масштабну підготовку фахівців, передусім у галузі ШІ. Лише цього року компанія має намір прийняти на роботу тисячі техніків.

Оголошення збіглося зі 150-ю річницею першого телефонного дзвінка — 10 березня 1876 року його здійснив винахідник телефону й засновник AT&T Александер Белл. У компанії переконані, що ці інвестиції допоможуть Сполученим Штатам залишатися на зв’язку ще 150 років.

Нині AT&T обслуговує понад 100 млн фізичних осіб і близько 2,5 млн підприємств на території США.