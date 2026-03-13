AT&T інвестує понад $250 млрд у розвиток зв’язку в США

Новини
Американська телекомунікаційна корпорація AT&T оголосила про масштабну інвестиційну програму — понад $250 млрд компанія вкладе в розбудову мережевої інфраструктури США впродовж найближчих п’яти років. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

У компанії зазначають, що нинішнє регуляторне й податкове середовище є найсприятливішим для таких вкладень за кілька десятиліть. Саме цей чинник став одним із визначальних під час ухвалення рішення про розширення інвестицій.

Кошти спрямують на прискорення розгортання дротової, бездротової та супутникової інфраструктури, а також на розвиток домашнього інтернету 5G — у містах, передмістях і сільській місцевості. Аби охопити важкодоступні та віддалені райони, AT&T розраховує на партнерство з AST SpaceMobile у галузі супутникового зв’язку. Нагадаємо, що нещодавно меморандум про взаєморозуміння з цією ж компанією підписав і «Vodafone Україна».

Частина грошей піде на кібербезпеку — зокрема на застосування штучного інтелекту (ШІ) для аналізу загроз та поглиблення співпраці з державними структурами. Водночас AT&T планує масштабну підготовку фахівців, передусім у галузі ШІ. Лише цього року компанія має намір прийняти на роботу тисячі техніків.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оголошення збіглося зі 150-ю річницею першого телефонного дзвінка — 10 березня 1876 року його здійснив винахідник телефону й засновник AT&T Александер Белл. У компанії переконані, що ці інвестиції допоможуть Сполученим Штатам залишатися на зв’язку ще 150 років.

Нині AT&T обслуговує понад 100 млн фізичних осіб і близько 2,5 млн підприємств на території США.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
