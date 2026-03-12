Ракета Falcon 9 вивела на орбіту семитонний супутник зв’язку EchoStar XXV

10 березня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на геостаціонарну орбіту супутник телевізійного мовлення EchoStar XXV. Пуск відбувся о 06:19 за Києвом зі стартового комплексу Space Launch Complex 40 (SLC-40) на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Пресслужба SpaceX підтвердила успішне виведення апарата на визначену орбіту.

Приблизно через 35 хвилин після пуску супутник відокремився від другого ступеня ракети й вийшов на розрахункову орбіту. EchoStar XXV — геостаціонарний супутник телевізійного мовлення, створений на замовлення американського оператора DISH Network. Апарат масою близько 6,8 тонни побудований на платформі Maxar 1300 і призначений для трансляції якісного телевізійного сигналу на всю територію Північної Америки з використанням багатопроменевої системи покриття.

У цій місії залучили перший ступінь Falcon 9, що виконав вже 14-й політ. Раніше він долучався до низки запусків — зокрема до пілотованої місії SpaceX Crew-9 та виведення супутників Starlink. Після відділення ступінь виконав керовану вертикальну посадку на безпілотну морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.