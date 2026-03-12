Panasonic завалили замовленнями на Blu-ray рекордери після виходу конкурентів з ринку

Японська компанія Panasonic опинилася перед несподіваною проблемою — вона не справляється з різким зростанням попиту на флагманський Blu-ray рекордер DMR-ZR1 на внутрішньому ринку. Після того як LG, а згодом і Sony покинули цей сегмент, Panasonic залишилася єдиним виробником Blu-ray рекордерів. Про це повідомляє Tom’s Hardware.

Компанія опублікувала офіційне повідомлення під назвою «Повідомлення та вибачення щодо поставок продукції», у якому визнала, що отримала набагато більше замовлень на DMR-ZR1, ніж очікувала. Panasonic пообіцяла зміцнити виробничу систему, збільшити випуск продукції та докласти всіх зусиль для якнайшвидшої поставки замовлень.

Модель DMR-ZR1 вийшла ще 2022 року, проте досі залишається флагманом лінійки DIGA — сама компанія називає її найпрестижнішим пристроєм в історії цієї лінійки. Корпус рекордера поділено на чотири ізольовані відсіки, що зводять до мінімуму взаємні перешкоди між блоком живлення, Blu-ray приводом, жорстким диском і материнською платою. Рекомендована ціна DMR-ZR1 становить 363 730 єн, що еквівалентно приблизно $2300.

Нинішній сплеск попиту аналітики вважають короткочасним явищем після тривалого падіння ринку, яке навряд чи переросте в стале зростання в довгостроковій перспективі. Нарощування виробничих потужностей, зокрема придбання нового спеціалізованого обладнання, видається економічно недоцільним для формату, що поступово втрачає популярність. Тож найімовірніший варіант для Panasonic — перерозподіл наявних виробничих ресурсів від менш популярних моделей на користь DMR-ZR1.

Водночас компанія має вагому перевагу перед потенційними конкурентами — глибоку вертикальну інтеграцію. За даними галузевих форумів, Sony і LG свого часу купували в Panasonic оптичні приводи, мікросхеми та прошивки для власних Blu-ray рекордерів. Відтак відсутність конкурентів на ринку лише зміцнює позиції компанії як єдиного виробника, що повністю контролює весь ланцюжок виробництва.

Нагадаємо, нещодавно японська компанія Buffalo, відома мережевим обладнанням та зовнішніми накопичувачами, оголосила про припинення випуску зовнішніх Blu-ray приводів.