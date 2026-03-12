MEGOGO покаже матч «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА

Новини
Поєдинок Лех — Шахтар

12 березня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Цього дня донецький «Шахтар» — єдиний український клуб на цьому етапі — зіграє гостьовий матч проти польського «Леха» в Познані. Початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник єврокубкових змагань УЄФА в Україні.

Дивитися матч можна на OTT-платформі MEGOGO в межах передплати «Спорт» або усіх пакетів «MEGOPACK».

Поєдинок «Лех — Шахтар» коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Звєров. О 18:45 розпочнеться передігрова аналітична студія MEGOGO, де до ведучого Сергія Лук’яненка завітають ексгравці збірної України, які нині працюють тренерами, — Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Матч у Познані для «Шахтаря» — перший крок на шляху до чвертьфіналу. У плей-оф «гірникам» протистоїть «Лех», який стабільно виступає на домашньому полі. Переможець за підсумками двох матчів вийде до наступного раунду турніру.

Редакція Mediasat
