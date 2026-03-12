Голова FCC дорікнув Amazon: спочатку запустіть власні супутники, потім скаржтеся на SpaceX

Голова Федеральної комісії з питань зв’язку США (FCC) Брендан Карр розкритикував Amazon після того, як та виступила проти заявки SpaceX на розгортання орбітального угруповання для дата-центрів штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC.

Приводом для критики стала позиція Amazon, яка закликала FCC відхилити запит SpaceX. Та, своєю чергою, звернулася до регулятора з проханням дозволити запуск угруповання чисельністю до 1 млн супутників на низькій навколоземній орбіті. Передбачається, що ця мережа стане основою орбітальних дата-центрів для проєктів у сфері штучного інтелекту. Amazon назвала цей план «амбітною метою, а не реальним планом», зауваживши, що SpaceX надала надто мало деталей щодо його практичного втілення.

Карр відреагував на ці закиди публікацією у соцмережі X, де зазначив, що Amazon бракує приблизно 1000 супутників для досягнення найближчого рубежу розгортання. «Amazon слід зосередитися на тому, що їй не вистачає приблизно 1000 супутників для досягнення майбутнього рубежу розгортання, замість того щоб витрачати час і ресурси на подання позовів проти компаній, які виводять на орбіту тисячі супутників», — написав він.

Підставою для такої критики є власні труднощі Amazon із виконанням ліцензійних зобов’язань. Наприкінці січня цього року компанія звернулася до FCC із проханням продовжити на 24 місяці — до липня 2028 року — термін розгортання близько 1600 інтернет-супутників. Кінцевий термін визначено на липень 2026 року. Серед причин затримки Amazon назвала брак доступних ракет-носіїв і збої у виробничих процесах.

Попри ці складнощі, FCC минулого місяця схвалила окрему заявку Amazon на розгортання 4500 супутників, що дозволить більш ніж удвічі збільшити її орбітальне угруповання. Обґрунтовуючи запит на відстрочку, компанія посилалася на практику FCC надавати подібні відстрочки у таких випадках.

Для порівняння: Starlink наразі має на орбіті близько 9000 супутників і нещодавно отримав від FCC дозвіл на запуск ще 7500 космічних апаратів.