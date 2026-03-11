YouTube у 2025 році заробив на рекламі $40,4 млрд — більше, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом

Новини
YouTube та гроші

YouTube за підсумками 2025 року вперше обійшов чотирьох найбільших голлівудських мейджорів за рекламними доходами. За даними дослідницької компанії Moffett Nathanson, які наводить The Hollywood Reporter, платформа отримала від реклами $40,4 млрд — тоді як Disney, NBCUniversal, Paramount і Warner Bros. Discovery (WBD) разом заробили $37,8 млрд.

Ще рік тому ситуація була зовсім іншою. У 2024 році YouTube заробив $36,1 млрд і поступався тій самій четвірці студій, чий сукупний рекламний дохід сягав $41,8 млрд. Відтак за один рік платформа не лише надолужила відставання, а й вийшла вперед. Цьому сприяло зниження інтересу глядачів до традиційного телебачення — великі студії тим часом зіткнулися зі зростанням витрат на виробництво й відтоком аудиторії.

Утім рекламний успіх — лише частина загальної картини. Материнська компанія YouTube, Alphabet, повідомила про сукупний виторг відеосервісу в $60 млрд за 2025 рік. Значну частку цієї суми забезпечили підписки на YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music, а також права на трансляцію NFL Sunday Ticket. Для порівняння: річний дохід Netflix склав $45,2 млрд, а медіабізнес Disney — $60,9 млрд з урахуванням усіх джерел доходу, не лише реклами.

Попри перемогу над голлівудськими студіями, YouTube поки далекий від світового лідерства. Зокрема, Meta — власник Facebook та Instagram — у 2025 році отримала від реклами $196,2 млрд. Водночас рекламодавці дедалі активніше обирають YouTube — вслід за власною аудиторією. Лише в четвертому кварталі 2025 року платформа залучила $11,4 млрд рекламних бюджетів.

Паралельно з розвитком рекламного бізнесу YouTube нарощує інвестиції у штучний інтелект (ШІ). Цього тижня компанія оголосила про розширення програми тестування технології виявлення дипфейків — тепер доступ до неї матимуть державні службовці, політики та журналісти. Це дасть їм змогу оперативніше виявляти й видаляти контент, створений за допомогою ШІ з порушенням правил платформи.

Редакція Mediasat
