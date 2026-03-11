YouTube за підсумками 2025 року вперше обійшов чотирьох найбільших голлівудських мейджорів за рекламними доходами. За даними дослідницької компанії Moffett Nathanson, які наводить The Hollywood Reporter, платформа отримала від реклами $40,4 млрд — тоді як Disney, NBCUniversal, Paramount і Warner Bros. Discovery (WBD) разом заробили $37,8 млрд.

Ще рік тому ситуація була зовсім іншою. У 2024 році YouTube заробив $36,1 млрд і поступався тій самій четвірці студій, чий сукупний рекламний дохід сягав $41,8 млрд. Відтак за один рік платформа не лише надолужила відставання, а й вийшла вперед. Цьому сприяло зниження інтересу глядачів до традиційного телебачення — великі студії тим часом зіткнулися зі зростанням витрат на виробництво й відтоком аудиторії.

Утім рекламний успіх — лише частина загальної картини. Материнська компанія YouTube, Alphabet, повідомила про сукупний виторг відеосервісу в $60 млрд за 2025 рік. Значну частку цієї суми забезпечили підписки на YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music, а також права на трансляцію NFL Sunday Ticket. Для порівняння: річний дохід Netflix склав $45,2 млрд, а медіабізнес Disney — $60,9 млрд з урахуванням усіх джерел доходу, не лише реклами.

Попри перемогу над голлівудськими студіями, YouTube поки далекий від світового лідерства. Зокрема, Meta — власник Facebook та Instagram — у 2025 році отримала від реклами $196,2 млрд. Водночас рекламодавці дедалі активніше обирають YouTube — вслід за власною аудиторією. Лише в четвертому кварталі 2025 року платформа залучила $11,4 млрд рекламних бюджетів.

Паралельно з розвитком рекламного бізнесу YouTube нарощує інвестиції у штучний інтелект (ШІ). Цього тижня компанія оголосила про розширення програми тестування технології виявлення дипфейків — тепер доступ до неї матимуть державні службовці, політики та журналісти. Це дасть їм змогу оперативніше виявляти й видаляти контент, створений за допомогою ШІ з порушенням правил платформи.