YouTube відкрив доступ до своєї системи виявлення дипфейків для ширшого кола людей — відтепер нею можуть скористатися державні службовці, кандидати на виборні посади та журналісти. Раніше цей інструмент був доступний виключно учасникам партнерської програми платформи.

Система працює за принципом, схожим на Content ID — інструмент захисту авторських прав. Вона автоматично аналізує завантажувані відео й розпізнає обличчя, синтезовані за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Щойно алгоритм виявляє збіг, власник профілю може подати запит на видалення такого матеріалу — якщо той порушує правила конфіденційності платформи.

Утім платформа не вдається до автоматичного блокування. Кожен запит розглядається окремо, а матеріали, що кваліфікуються як пародія чи сатира — як захищені форми самовираження — можуть залишатися доступними навіть тоді, коли технічно містять ознаки дипфейку. Це правило поширюється й на матеріали про світових лідерів.

«Це розширення справді стосується цілісності публічного діалогу. Ми знаємо, що ризики імітації засобами ШІ особливо високі для тих, хто працює в цивільній сфері», — зазначила віцепрезидент YouTube з державних справ і публічної політики Леслі Міллер.

Щоб долучитися до програми, потрібно підтвердити особу за допомогою селфі та посвідчення через сервіси Google. Компанія запевняє, що ці дані не використовуються для навчання моделей ШІ. Після верифікації учасник отримує доступ до переліку виявлених збігів і може подати запит на їх видалення.

Надалі YouTube планує запровадити превентивне блокування — тобто зупинку публікації контенту, що порушує правила, ще до його появи на платформі. Крім того, компанія має намір поширити технологію виявлення на впізнавані голоси та об’єкти інтелектуальної власності, зокрема популярних вигаданих персонажів.

Усі відеоматеріали, створені за допомогою ШІ, отримають відповідне маркування. Для відео з чутливою тематикою позначка з’явиться безпосередньо поверх зображення, а в інших випадках — в описі під роликом.

Паралельно YouTube закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт NO FAKES Act, який закріпив би федеральне право громадян на захист свого публічного образу. На думку компанії, цей документ міг би стати основою для міжнародного регулювання, спрямованого на збереження ролі людської творчості.

Для решти користувачів, які не є учасниками партнерської програми та не належать до визначених публічних категорій, функція виявлення дипфейків наразі недоступна.