Тринадцять провідних світових видавничих компаній, зокрема Penguin Random House і HarperCollins, звернулися до суду Нью-Йорка з позовом проти тіньової онлайн-бібліотеки Anna’s Archive. Відповідачу закидають незаконне розповсюдження книг і наукових статей — ресурс зібрав колекцію з 63 млн книг та 95 млн наукових статей. Про це пише TorrentFreak.

Позивачі наголошують, що адміністратори ресурсу самі відкрито називають себе «піратами» на власному сайті. Щодня платформа фіксує 763 тисячі завантажень — і жодна з цих копій, за твердженням видавців, не має ліцензійного дозволу.

- Реклама -

Окремим пунктом звинувачення стала монетизація піратства через продаж доступу до бази розробникам штучного інтелекту (ШІ). Anna’s Archive пропонувала високошвидкісний доступ до сховища з понад 140 млн текстів за так званий «корпоративний донат». У приватному листуванні його вартість оцінювали у 200 тисяч доларів.

Загальна сума позовних вимог становить 19,5 млн доларів. Втім, головною метою є не грошова компенсація — видавці розуміють, що анонімні адміністратори навряд чи виплатять ці кошти. Натомість позивачі домагаються судової заборони, яка зобов’яже хостинг-провайдерів, реєстраторів доменних імен і дата-центри припинити обслуговування ресурсу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ця заборона поширюватиметься не лише на поточні домени у зонах .VG і .LI, а й на відомі дзеркала платформи — .VG, .PK і .GD — де розміщено ідентичний контент. Саме тому видавці розраховують, що нинішня судова стратегія виявиться дієвішою за попередні спроби. Рішення суду щодо цього клопотання очікується найближчим часом.

Варто зазначити, що раніше пірати Anna’s Archive почали публікувати музику, вкрадену зі Spotify, — попри колективний позов проти платформи на суму 13 трлн доларів.