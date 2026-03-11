Українське угруповання UASAT-NANO налічуватиме 300 супутників зв’язку

У межах програми UASAT LEO Україна планує розгорнути орбітальне угруповання із 300 супутників зв’язку UASAT-NANO. Перший апарат мають запустити восени цього року, після чого систему розгортатимуть поетапно. Про параметри майбутнього угруповання розповів виконавчий директор компанії Stetman Дмитро Стеценко у коментарі виданню «Мілітарний».

За словами Стеценка, 300 супутників UASAT-NANO вистачить для максимально концентрованого глобального покриття в межах програми UASAT LEO. Водночас систему не планують виводити на орбіту за один пуск — передбачається кілька хвиль запусків. Перший апарат виведуть на орбіту в жовтні 2026 року за допомогою ракети SpaceX. Уже 2027 року розробники очікують запуск 120 супутників, а надалі — приблизно 100–105 одиниць щороку.

- Реклама -

Проєкт має не лише внутрішнє значення. Стеценко зазначив, що Україна здатна запропонувати європейським партнерам дешевші технології супутникового зв’язку як внесок у спільну безпеку. Отже, йдеться не лише про власну інфраструктуру, а й про потенційний коопераційний або експортний напрям.

Систему від початку розробляють з урахуванням потреби регулярного оновлення. Розрахунковий термін служби кожного апарата становить 5–7 років, тож приблизно через три роки після початку розгортання доведеться запускати нові супутники на заміну тим, що відпрацюють свій ресурс. Відтак UASAT-NANO розглядають не як разову серію пусків, а як орбітальну мережу з постійним оновленням.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

В умовах безперервної війни та залежності від зовнішніх каналів зв’язку власне низькоорбітальне угруповання набуває для України не лише технологічного, а й стратегічного значення. Якщо оголошений графік вдасться витримати, країна отримає власний супутниковий ресурс для потреб зв’язку та підґрунтя для розвитку космічних сервісів.