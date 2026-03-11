Компанія OpenAI має намір зробити генератор відео на основі штучного інтелекту (ШІ) Sora доступним безпосередньо в інтерфейсі ChatGPT. Про це повідомляє видання The Information з посиланням на обізнані джерела.

Sora — інструмент для генерування відео за текстовими запитами — конкурує з аналогічними сервісами від Meta і Google. Він розширює можливості OpenAI у сфері мультимодального ШІ, де раніше компанія працювала переважно з текстом. Відтак поява генераторів відео обіцяє стати новим етапом у розвитку технологій ШІ — після широкого поширення текстових і графічних моделей.

- Реклама -

Другу версію флагманського генератора відео Sora запустили восени 2025 року. Серед її можливостей — генерування відео за текстовими запитами та публікація готових відео в соціальних мережах. Нещодавно OpenAI також уклала партнерську угоду з Disney, завдяки якій Sora може генерувати персонажів, що належать медіагіганту.

Після того як Sora стане частиною ChatGPT, OpenAI не планує відмовлятися від окремого застосунку — він продовжить роботу паралельно. Сама компанія цю інформацію офіційно не підтвердила, передає Reuters.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Інтеграція Sora — не єдине розширення можливостей ChatGPT. Раніше Apple й OpenAI додали до чат-бота підтримку Shazam, завдяки чому користувачі тепер можуть розпізнавати музику безпосередньо в його інтерфейсі.