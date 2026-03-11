lifecell завдяки VoLTE перевів майже третину голосового трафіку на 4G

Мобільний оператор lifecell зафіксував значне зростання використання технології Voice over LTE (VoLTE) у своїй мережі. У січні 2026 року кількість активних користувачів VoLTE сягнула майже 1,5 млн — у 2,5 раза більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом доступ до VoLTE у мережі оператора мають близько 2,4 млн абонентів. Щодня оператор фіксує понад 8,4 млн VoLTE-дзвінків — на 137% більше порівняно з минулим роком. Відтак частка 4G у загальному голосовому трафіку оператора зросла до 29%, що у 2,5 раза перевищує показники січня 2025 року.

Водночас частка голосових з’єднань через 3G скоротилася до 46%. Це наслідок поступового вимкнення мережі третього покоління в містах України.

Розподіл VoLTE-трафіку за регіонами нерівномірний, що свідчить про різний темп переходу на нову технологію. Зокрема, у Черкаській області через 4G вже проходить половина всього голосового трафіку. Високі показники — також в Івано-Франківській області (49%), Київській (47%), Рівненській (45%), Хмельницькій (43%) та Волинській (42%).

Про технічну готовність абонентів свідчить і статистика пристроїв. У мережі lifecell налічується 4,5 млн VoLTE-сумісних смартфонів — 66% від усіх гаджетів абонентів. Кількість пристроїв із підтримкою 5G за рік зросла майже на 30%.

VoLTE-дзвінки доступні не лише на смартфонах, а й на смартгодинниках з підтримкою eSIM — зокрема Apple Watch, Samsung Galaxy Watch та Huawei Watch. Причому lifecell став першим і наразі залишається єдиним мобільним оператором в Україні з офіційною підтримкою eSIM для Apple Watch.

VoLTE-сумісні пристрої також підтримують технологію Voice over Wi-Fi (VoWiFi), яка дає змогу телефонувати через Wi-Fi там, де мобільний сигнал слабкий або відсутній, — зокрема з укриттів і підвальних приміщень. Попит на VoWiFi зростає — нею користуються понад 493 тис. абонентів lifecell, що вчетверо більше, ніж торік. Щодня через VoWiFi здійснюється близько 1,1 млн дзвінків.

Крім того, VoLTE-роумінг від lifecell охоплює 37 країн і територій, серед яких Австралія, Велика Британія, Ізраїль, Канада, Польща, США, Франція та низка інших держав. Таким чином lifecell наздогнав «Київстар», який також забезпечує VoLTE-роумінг у 37 країнах і досі утримував лідерство серед українських операторів за цим показником.