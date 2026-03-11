Китай розраховує запустити комерційні мережі 6G у 2030 році

Технологія мобільного зв’язку шостого покоління (6G) має вийти на комерційний рівень приблизно у 2030 році — паралельно з прийняттям міжнародних стандартів. Про це повідомляє Yicai Global з посиланням на провідного наукового співробітника Китайської асоціації інформаційних і комунікаційних технологій та мобільного зв’язку Сунь Шаохуея.

Світова телекомунікаційна галузь загалом дійшла згоди щодо ключових напрямів розвитку 6G, сценаріїв застосування та вимог до технології. Головний експерт China Mobile Communications Group Тон Ень назвав три принципово нові сценарії, які відрізнятимуть 6G від мереж п’ятого покоління (5G). Зокрема, йдеться про інтеграцію датчиків і зв’язку, поєднання штучного інтелекту (ШІ) із засобами комунікації, а також побудову єдиної інфраструктури для космічного, повітряного та наземного покриття.

- Реклама -

З появою мереж 6G зміниться сама природа телекомунікаційних систем. За словами Тон Еня, нова технологія передбачає глибоке об’єднання зв’язку, сенсорних систем, обчислювальних потужностей та ШІ в єдиній фізичній інфраструктурі. Це уможливить гнучке керування функціональними можливостями програмного забезпечення в усіх цих середовищах. Відтак мережа зв’язку перетвориться на платформу й основу для агрегування сервісних можливостей.

Поряд із якісними змінами в архітектурі суттєво покращаться й кількісні показники. Швидкість з’єднання зросте, затримка скоротиться, а кількість одночасних підключень значно збільшиться. Розподіл послуг при цьому можна буде налаштовувати та персоналізувати.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Китай уже посідає провідні позиції у розгортанні 5G, однак утримати лідерство в наступному технологічному циклі буде складніше. На думку Тон Еня, щоб посісти лідерські позиції в 6G, країні доведеться розв’язати чимало проблем у сферах застосунків, технологій, стандартизації, промислового виробництва та механізмів розгортання мереж. Дослідницьку роботу в цьому напрямі Китай розпочав ще 2018 року, а у вересні 2024 року перейшов від науково-дослідного етапу до стандартизації та підготовки виробництва.