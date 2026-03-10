Як працюють виплати за страховкою, коли у страхової компанії відкликали ліцензію

Відкликання ліцензії у страхової компанії — це серйозна юридична зміна, яка часто викликає занепокоєння у страхувальників. Однак позбавлення права на здійснення страхової діяльності не означає автоматичне зникнення зобов’язань перед клієнтами. Законодавство України має чіткі механізми захисту прав споживачів у таких ситуаціях.

Різниця між відкликанням ліцензії та ліквідацією

Важливо розрізняти ці два стани, оскільки від них залежить алгоритм ваших дій:

Відкликання ліцензії. Компанія більше не має права укладати нові договори або продовжувати старі, але вона повинна виконувати всі зобов’язання по чинним полісам до моменту їх закінчення та виплачувати відшкодування за страховими випадками.

Ліквідація (банкрутство). Це процес повного припинення існування юридичної особи. У такому разі виплатами займається відповідальний орган або спеціальні гарантійні фонди (наприклад, МТСБУ).

Через складний механізм роботи цієї сфери краще заздалегідь вивчати рейтинг страхових компаній перед укладенням будь-якого страхового договору. Це допомагає оцінити надійність страховика, зрозуміти швидкість та якість врегулювання випадків, а також уникнути неприємних фінансових сюрпризів у майбутньому.

Хто виплачує кошти за договорами ОСЦПВ?

Ситуація, коли ви стали потерпілим у ДТП, а страхова компанія втратила ліцензію, регулюється Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». У такому разі порядок отримання грошей залежить від того, на якому етапі припинення діяльності перебуває юридична особа.

Роль МТСБУ як гаранта страхових виплат

Моторно-транспортне бюро України виконує роль гарантійного фонду по полісам ОСЦПВ. Саме воно бере на себе відповідальність за виплати, коли страхова компанія України не спроможна це зробити самостійно.

Згідно із законодавством, існує два основні сценарії розвитку подій:

Етап відкликання ліцензії (компанія ще існує).

Якщо Національний банк України (регулятор) відкликав ліцензії, але компанія ще не виключена з державного реєстру і не визнана банкрутом:

Обов’язок виплати лежить на страховику. Відсутність ліцензії забороняє продавати нові поліси, але не звільняє від виконання зобов’язань за вже укладеними договорами.

Клієнт повинен подавати заяву безпосередньо до цієї компанії.

МТСБУ на цьому етапі може надавати лише консультативну допомогу, оскільки закон не дозволяє Бюро витрачати кошти гарантійних фондів, поки компанія офіційно не визнана неспроможною.

Етап банкрутства або ліквідації (виплати від МТСБУ)

МТСБУ розпочинає виплати за страховика лише за наявності однієї з таких підстав:

Визнання страховика банкрутом. Після завершення судової процедури банкрутства та підтвердження неплатоспроможності.

Після завершення судової процедури банкрутства та підтвердження неплатоспроможності. Прийняття рішення про ліквідацію. Коли компанія припиняє існування як юридична особа.

Коли компанія припиняє існування як юридична особа. Недостатність коштів. У разі, якщо страховик припинив діяльність, але не пройшов процедуру банкрутства, виплати можуть здійснюватися коштами, які ця компанія раніше внесла до фондів МТСБУ (якщо цих коштів достатньо для покриття всіх претензій).

Виплати з добровільних видів страхування (КАСКО, майно, медицина)

У випадку з добровільним страхуванням (наприклад, страховка ТАС від нещасних випадків) ситуація складніша, оскільки тут немає єдиного державного гарантійного фонду, як у випадку з ОСЦПВ.

Ви повинні подати заяву про страхову подію безпосередньо до офісу компанії (якщо він працює) або на її юридичну адресу рекомендованим листом. Якщо компанія ігнорує вимоги, наступним кроком є подання позову до суду. Якщо розпочато процедуру ліквідації, вам необхідно подати заяву про включення ваших вимог до реєстру кредиторів у встановлений законом термін (зазвичай 30 днів з моменту публікації оголошення про ліквідацію).

Якщо страховик ігнорує звернення після відкликання ліцензії, рекомендується направити скаргу до Національного банку України як до регулятора. Це може прискорити процес, оскільки НБУ має важелі впливу на менеджмент компанії.