Верховна Рада провалила голосування за «податок на OLX»

Новини
Верховна Рада

Верховна Рада України відхилила законопроєкт №14026, яким пропонувалося запровадити податок для фізичних осіб, що продають товари або надають послуги через онлайн-платформи — зокрема OLX, Rozetka та Prom. За його ухвалення проголосували лише 168 народних депутатів із 226 необхідних, повідомляють «Українські Новини».

Законопроєкт №14026 був пов’язаний з іншим документом — №14025 від 09.09.2025, що стосувався змін до Податкового кодексу України та Закону «Про банки й банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Згідно з відхиленим законопроєктом, з доходів від продажу через інтернет-майданчики планувалося стягувати 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та додатково 5% військового збору — тобто загальна ставка становила б 10%. Податковими агентами мали стати оператори цифрових платформ, які автоматично утримували б ці суми під час виплати доходів продавцям.

Дія законопроєкту охоплювала б широке коло операцій — продаж товарів, надання різних видів послуг, особисті послуги, оренду нерухомості та транспортних засобів. Продавцем за документом вважалася б будь-яка особа, яка б здійснила хоча б одну операцію за звітний період і отримала з неї дохід. Якщо ж протягом року кількість продажів перевищувала три або загальний дохід перевищував 2000 євро, продавець мав відкрити окремий банківський рахунок для отримання виплат від платформ.

Крім того, оператори майданчиків були б зобов’язані передавати до Державної податкової служби відомості про всіх продавців та їхні доходи — аби забезпечити прозорість і контроль над доходами у сфері електронної комерції.

Редакція Mediasat
