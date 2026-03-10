В Україні спростили перенесення мобільного номера між операторами

З 2 березня 2026 року набрали чинності всі норми змін до Порядку надання послуг перенесення номерів (ППН) — документа, що визначає порядок збереження номера під час зміни мобільного оператора (MNP). Про це йдеться на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК)..

Зміни до Порядку ППН НКЕК затвердила постановою від 2 липня 2025 року №417, а Міністерство юстиції України зареєструвало їх 23 липня 2025 року за №1097/44503. Основна частина нових норм запрацювала ще з 26 серпня 2025 року, однак окремі положення — ті, що потребували доопрацювання мереж та інформаційно-комунікаційних систем операторів, — набрали чинності пізніше, у березні 2026-го.

- Реклама -

Фото: НКЕК

Ключова зміна стосується термінів підтвердження перенесення. Час, протягом якого поточний оператор абонента зобов’язаний підтвердити або відхилити запит на перенесення номера, скоротили вдвічі — з чотирьох до двох годин. Саме це найбільше прискорює процес переходу до нового оператора.

Водночас розширили способи подання заяви на перенесення. Тепер заяву можна подати дистанційно через мобільний застосунок, вебсайт або інші електронні канали, які пропонує оператор-отримувач. Така можливість відповідає сучасним стандартам цифрових послуг і спрощує процедуру для більшості користувачів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрему увагу в змінах приділили прозорості та правовій визначеності для абонентів. Зокрема, оператори тепер зобов’язані чітко інформувати про умови перенесення, вартість SIM-картки або eSIM, параметри тарифного плану, а також про конкретну дату й час, до яких можна відкликати заяву. Раніше вимога щодо способу відкликання обмежувала абонента — він мав скасовувати заяву тим самим каналом, яким подавав. Відтепер таке обмеження скасували, а відкликати заяву можна будь-яким зручним способом незалежно від способу її подання.

Зміни також стосуються надзвичайних ситуацій. НКЕК отримала змогу оперативніше видавати розпорядження щодо перенесення номерів у разі масштабних кібератак, аварій або збоїв у функціонуванні комунікаційних мереж.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року в Україні впровадили уніфікований звуковий сигнал, який попереджає абонентів про дзвінки на перенесені мобільні номери.