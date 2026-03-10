У найближчі години на Землю неконтрольовано впаде 600-кілограмовий супутник NASA

Супутники Van Allen Probes
Фото: JHU/APL, NASA

Американське космічне агентство NASA очікує, що його супутник Van Allen Probe A неконтрольовано увійде в атмосферу Землі орієнтовно 11 березня 2026 року. За прогнозом, це станеться близько 01:45 за київським часом із можливим відхиленням у ±24 години. Про це повідомляє Space.com.

Апарат запустили у серпні 2012 року разом із супутником-близнюком Van Allen Probe B для вивчення однойменних радіаційних поясів Землі — зон підвищеної радіації, що оточують планету й захищають її від сонячного та космічного випромінювання. Попри те що місію розраховували на два роки, обидва апарати пропрацювали значно довше — до жовтня 2019 року, зібравши великий масив даних про динаміку радіаційних поясів і космічну погоду.

Після завершення активної фази місії Van Allen Probe A поступово втрачав висоту через гальмування в атмосфері. Зростання сонячної активності впродовж останніх років спричинило розширення верхніх шарів атмосфери, що посилило гальмівний ефект і пришвидшило зниження орбіти. Саме це й визначило нинішній момент входу апарата в щільні шари.

Маса супутника становить близько 600 кг, утім переважна її частина згорить під час проходження крізь атмосферу. Водночас NASA та незалежні експерти не виключають, що окремі металеві компоненти здатні витримати нагрівання й досягти земної поверхні. Ризик заподіяння шкоди людям чи майну оцінюють як украй малий — приблизно 1 до 4200, або близько 0,024%. Така низька ймовірність зумовлена тим, що близько 70% площі Землі вкрито океанами, а населені регіони займають відносно невелику частку суходолу.

За прогнозами Космічних сил США станом на 9 березня 2026 року, нахил орбіти апарата становить близько 10°, тому уламки, найімовірніше, впадуть в екваторіальній зоні — переважно над відкритим океаном. Точні координати місця падіння уточнюватимуть у міру наближення супутника до атмосфери.

Наукова спадщина місії залишається актуальною навіть після того, як апарат припинив роботу. Дані, зібрані Van Allen Probes, науковці й досі використовують для вдосконалення моделей космічної погоди та захисту сучасних супутників. Другий апарат пари — Van Allen Probe B — за прогнозами, впаде на Землю після 2030 року.

