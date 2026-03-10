Продажі 4K Blu-ray дисків зросли вперше за сім років

Загальний ринок фізичних відеоносіїв у США продовжує скорочуватися, проте преміальний формат Ultra HD Blu-ray (4K Blu-ray) показав у 2025 році помітне зростання. Про це повідомляє FlatpanelsHD з посиланням на щорічний звіт аналітичного агентства Digital Entertainment Group (DEG), що відстежує споживчі витрати на домашні розваги у США.

Загальні витрати американців на DVD, Blu-ray і 4K Blu-ray торік склали 870 млн доларів — на 9,3% менше, ніж у 2024 році. Водночас на тлі загального спаду формат 4K Blu-ray виявився єдиним сегментом, що став винятком: його продажі зросли на 12% порівняно з попереднім роком.

Це особливо показово, адже 4K Blu-ray майже щороку від 2018 року втрачав позиції. «Невелика, але преміальна категорія дисків 4K UHD забезпечила підтримку ринку: витрати на цей колекційний формат залишалися стабільними або зростали в кожному кварталі, завершивши рік зростанням на 12 відсотків у порівнянні з 2024 роком», — повідомили в DEG.

Варто зазначити, що зростання відбулося практично без підтримки великих прем’єр у четвертому кварталі 2025 року, коли ринок традиційно пожвавлюється гучними релізами. Це може свідчити про те, що попит на 4K Blu-ray тримається завдяки сталій аудиторії колекціонерів та ентузіастів домашнього кінотеатру.

Для порівняння: у 2023–2024 роках продажі оптичних носіїв скоротилися на 23,4%, уперше впавши нижче позначки 1 млрд доларів. Істотно менший спад у 2025 році дає певні підстави говорити про стабілізацію ринку як нішевого сегмента для вибагливого глядача.

Перевага 4K Blu-ray над стримінговими сервісами полягає насамперед у якості відтворення. Формат забезпечує максимальну чіткість зображення і якісний звук, що особливо важливо для власників відповідного аудіовізуального обладнання. Саме ця аудиторія, що готова платити за якість, утримує формат на плаву.

Паралельно DEG зафіксувало скорочення витрат і в цифровому сегменті. Придбання фільмів в онлайн-магазинах — зокрема Apple TV, Amazon та Fandango (Vudu) — зменшилося на 3,3%, до 2,2 млрд доларів. Цифрова оренда (VOD) знизилася на 4,7%, принісши 1,6 млрд доларів. Відтак спад охопив усі формати домашнього перегляду без винятку — і лише 4K Blu-ray зумів вибитися з цієї тенденції.