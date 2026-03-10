Підроблений застосунок Starlink поширює майнер криптовалют на Android-смартфони

Новини
Starlink
Фото: Samuel Boivin / NurPhoto / Getty Images

«Лабораторія Касперського» виявила шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), що поширюється через фішингові сторінки, оформлені під вигляд магазину додатків Google Play. Зловмисники маскують його під офіційний застосунок Starlink для Android, тоді як насправді програма приховано використовує ресурси смартфона для майнінгу криптовалюти Monero, повідомляє PCMag.

Головною мішенню атаки є бразильські користувачі — мешканці країни, де кількість абонентів Starlink перевищує мільйон. Примітно, що це ШПЗ не є принципово новим. Спочатку воно поширювалося під виглядом застосунку бразильської системи соціального забезпечення, а згодом зловмисники переробили його під Starlink. Під час встановлення програма імітує завантаження оновлення — цей захід дає змогу отримати системні дозволи, без яких повноцінна атака неможлива.

- Реклама -

Здобувши потрібний доступ, ШПЗ розгортає одразу два компоненти. Перший — майнер Monero, що працює у фоновому режимі й споживає обчислювальні ресурси пристрою. Другий — троянська програма, яка надає зловмиснику широкі можливості віддаленого контролю, зокрема доступ до камер, перехоплення PIN-кодів, графічних ключів і паролів.

Представник «Лабораторії Касперського» уточнив, що ШПЗ застосовує дозвіл REQUEST_INSTALL_PACKAGES для встановлення APK-файлів, оминаючи Google Play. Окремої уваги заслуговує одна технічна особливість — програма відтворює майже нечутний аудіофайл у безперервному циклі, перервати який неможливо. Саме через це вона й отримала назву BeatBanker.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Захист від подібних загроз зводиться до базових правил цифрової гігієни — завантаження програм лише з офіційних магазинів і відмова від застосунків невідомих розробників.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Верховна Рада провалила голосування за «податок на OLX»

Верховна Рада не підтримала «податок на OLX» — законопроєкт про 10% збір з продавців на маркетплейсах. За проголосували лише 168 депутатів із 226 необхідних.
Новини

Фізики створили оптоволокно, в якому світло обходить дефекти

Міжнародна група дослідників створила оптоволокно, в якому світло саме обходить дефекти й вигини. Технологія сумісна зі стандартним виробничим обладнанням.
Новини

Мобільний зв’язок — головна тема звернень до НКЕК у лютому 2026 року

У лютому 2026 року НКЕК зареєструвала 875 звернень від громадян. Мобільний голосовий зв'язок та SMS стали головною темою — 378 звернень, або 43,2% від загалу.
Новини

В Україні спростили перенесення мобільного номера між операторами

Від 2 березня 2026 року в Україні діють нові правила перенесення мобільного номера між операторами: швидше підтвердження та більше способів подання заяви.
Новини

ChatGPT отримав функцію розпізнавання музики завдяки інтеграції з Shazam

Apple й OpenAI інтегрували Shazam у ChatGPT: тепер пісні можна розпізнавати прямо в чаті — без переходу до стороннього додатка.