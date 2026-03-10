Мобільний зв’язок — головна тема звернень до НКЕК у лютому 2026 року

У лютому 2026 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) зареєструвала 875 звернень від громадян.

Найбільшу частку серед усіх категорій посіли питання мобільного голосового зв’язку та SMS — 378 звернень, або 43,2% від загальної кількості. На другому місці — послуги фіксованого інтернету: 231 звернення (26,4%), тоді як мобільний інтернет охопив значно меншу частку — 42 звернення (4,8%). Поштові послуги стали темою 85 звернень (9,7%), фіксований голосовий зв’язок — 53 звернення (6,1%). Решту розподілено між отриманням спаму — 32 (3,7%), пов’язаними послугами — 16 (1,8%), проводовим радіомовленням — 7 (0,8%), питаннями користування радіочастотним спектром — 1 (0,1%) та іншими темами — 30 (3,4%).

Географічний розподіл звернень свідчить про те, що найактивнішою залишається столиця: з Києва надійшло 152 звернення. Далі — Дніпропетровська область (98), Київська (70), Львівська (50), Одеська (44) та Харківська (42).

НКЕК опрацювала всі 875 звернень у строки, передбачені законодавством. Зокрема, 45 із них вирішено позитивно, а 121 — надано роз’яснення та необхідну інформацію. Водночас 81 звернення не підлягало розгляду через анонімність, ще 81 — направлено за належністю до інших органів. Станом на кінець лютого 547 звернень перебували на стадії розгляду.

НКЕК наголошує, що захист прав споживачів у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку залишається в центрі її уваги, а кожне звернення проходить належне опрацювання.

