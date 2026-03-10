GSMA оголосила про ініціативу зі створення смартфона за $40

Асоціація GSM (GSMA) оголосила про ініціативу зі створення ультрабюджетного 4G-смартфона вартістю $40, який має забезпечити доступ до інтернету для десятків мільйонів людей у країнах, що розвиваються.

Про проєкт стало відомо під час виставки MWC 2026. За цим проєктом GSMA співпрацює з великими африканськими мобільними операторами й виробниками смартфонів задля пілотного впровадження ультрадешевих 4G-пристроїв на шести ринках — у Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Танзанії та Уганді. Завдяки цьому організація розраховує під’єднати до мережі ще близько 20 млн осіб.

- Реклама -

Проблема цифрової нерівності залишається гострою — мільйони людей у зонах покриття мобільного широкосмугового зв’язку досі не мають доступу до інтернету, бо не мають змоги придбати відповідний пристрій. Саме тому галузеві об’єднання розглядають доступні смартфони як ключовий інструмент скорочення цього розриву.

Утім ініціатива поки що перебуває на ранній стадії. GSMA залучила до проєкту понад 15 виробників смартфонів, із яких семеро вже підтвердили зацікавленість у його підтримці. Які саме компанії братимуть участь, асоціація не розкриває — переговори тривають. У GSMA сподіваються, що перші дослідні зразки з’являться вже 2026 року, а споживчі моделі можуть вийти на ринок до кінця поточного року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Керівниця відділу зовнішніх зв’язків GSMA Алікс Жагено зазначила, що остаточна вартість пристроїв залежатиме від схеми фінансування й податкової політики конкретних країн. За її словами, здорожчання модулів пам’яті ускладнює реалізацію проєкту й надає йому особливої терміновості. Жагено також переконана, що банки, донори й інші фінансові структури здатні знизити ризики для мобільних операторів, які вкладатимуть кошти в ці пристрої. Варто зазначити, що одна з шести пілотних країн поки що не взяла на себе зобов’язань щодо зниження ввізного мита чи податків на смартфони початкового рівня.

Галузеві аналітики своєю чергою висловлюють застереження. Дослідник Counterpoint Research Ахмад Шехаб зауважив, що за нинішніх цін на компоненти виробити смартфон за $40 надзвичайно важко — такі пристрої матимуть найпростіші характеристики й мінімальну рентабельність. Окрема складність — постачання компонентів пам’яті малого об’єму, адже виробники дедалі частіше орієнтуються на мікросхеми більшої місткості.

За даними Counterpoint, у четвертому кварталі 2025 року середня роздрібна ціна смартфона на Близькому Сході та в Африці становила близько $188. Деяким брендам вдавалося триматися нижче позначки $40, проте обсяги таких продажів залишаються мізерними, а великі глобальні постачальники їх фактично не пропонують.

Це не перша спроба вивести ультрабюджетні смартфони на ринки, що розвиваються. 2014 року Google запустила програму Android One для просування доступних пристроїв в Індії, Пакистані, Бангладеш та Індонезії, а згодом розширила її на Африку. Втім, широкого поширення ця ініціатива так і не набула, що свідчить про складність подібних завдань.