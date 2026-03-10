ChatGPT отримав функцію розпізнавання музики завдяки інтеграції з Shazam

Новини
Shazam та ChatGPT

Apple й OpenAI додали до чат-бота ChatGPT підтримку сервісу розпізнавання музики Shazam. Тепер користувачі можуть визначати пісні безпосередньо в інтерфейсі чат-бота — без потреби перемикатися на сторонній додаток.

Щоб скористатися функцією, достатньо ввести команду @shazam або попросити штучний інтелект (ШІ) визначити композицію, що грає. Після цього з’явиться кнопка для активації мікрофона — система обробить звук за допомогою технології Shazam і покаже прев’ю треку прямо у вікні чату.

Функція не прив’язана до екосистеми Apple — нею може скористатися будь-який користувач ChatGPT. Якщо на смартфоні користувача є окремий застосунок Shazam, розпізнані через ChatGPT пісні можна додавати до своєї бібліотеки.

Ця інтеграція доповнює вже наявну в ChatGPT підтримку музичних сервісів. Зокрема, чат-бот підтримує роботу з Apple Music — щойно розпізнану пісню можна одразу взяти за основу нового плейлиста. Крім того, ChatGPT інтегрований зі Spotify.

За замовчуванням функція Shazam у ChatGPT вимкнена. Увімкнути її можна через налаштування додатка або на спеціальній сторінці інструменту. Після під’єднання сервіс стане доступним на всіх підтримуваних пристроях користувача.

Інтеграцію розгортають поетапно в усьому світі. Функція доступна у версіях ChatGPT для iOS, Android та у вебінтерфейсі.

