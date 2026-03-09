Samsung знову стала лідером на світовому ринку телевізорів — двадцятий рік поспіль

Samsung Electronics підтвердила статус лідера світового ринку телевізорів за підсумками 2025 року — вже двадцятий рік поспіль з 2006-го. Частка компанії у світовій виручці цієї категорії техніки сягнула 29,1%, свідчать дані дослідницького агентства Omdia, оприлюднені на офіційному сайті Samsung.

Найпереконливіші результати південнокорейський виробник показав у преміальному сегменті, де конкуренція традиційно найвища. Зокрема, в категорії телевізорів вартістю від $2500 Samsung здобула 54,3% ринку — насамперед завдяки моделям Neo QLED, OLED та інтер’єрних (Lifestyle) телевізорів. У сегменті пристроїв дорожче $1500 частка компанії становить 52,2%.

Керівник підрозділу дисплеїв Samsung Electronics Йон Сок-У (Yong Seok-woo) зазначив, що двадцять років лідерства стали можливими завдяки довірі користувачів. Він також повідомив, що компанія підтримуватиме конкурентоспроможність, розширюючи асортимент продуктів і послуг.

У 2026 році Samsung прагне зміцнити позиції в преміальному сегменті — зокрема завдяки новим моделям на базі технології підсвічування Micro RGB, а також оновленим лінійкам OLED і Neo QLED. Щоб охопити масового покупця виробник розширить пропозицію телевізорів із підсвічуванням Mini LED — просунутою технологією підсвічування РК-екранів.

Окрім апаратного розвитку, компанія активно впроваджує штучний інтелект у свої продукти. Так, після виходу ШІ-телевізорів у 2024 році у 2025-му Samsung вдосконалила функції персоналізації за допомогою інструменту Vision AI Companion (VAC).

Втім, утримати лідерство буде дедалі складніше, адже китайський виробник TCL за підсумками 2025 року скоротив відставання від Samsung до мінімуму за всю історію. Різниця між двома компаніями становить лише один відсотковий пункт.