Samsung знову стала лідером на світовому ринку телевізорів — двадцятий рік поспіль

Новини
Samsung — лідер ринку телевізорів вже 20 років
Фото: Samsung

Samsung Electronics підтвердила статус лідера світового ринку телевізорів за підсумками 2025 року — вже двадцятий рік поспіль з 2006-го. Частка компанії у світовій виручці цієї категорії техніки сягнула 29,1%, свідчать дані дослідницького агентства Omdia, оприлюднені на офіційному сайті Samsung.

Найпереконливіші результати південнокорейський виробник показав у преміальному сегменті, де конкуренція традиційно найвища. Зокрема, в категорії телевізорів вартістю від $2500 Samsung здобула 54,3% ринку — насамперед завдяки моделям Neo QLED, OLED та інтер’єрних (Lifestyle) телевізорів. У сегменті пристроїв дорожче $1500 частка компанії становить 52,2%.

- Реклама -

Керівник підрозділу дисплеїв Samsung Electronics Йон Сок-У (Yong Seok-woo) зазначив, що двадцять років лідерства стали можливими завдяки довірі користувачів. Він також повідомив, що компанія підтримуватиме конкурентоспроможність, розширюючи асортимент продуктів і послуг.

У 2026 році Samsung прагне зміцнити позиції в преміальному сегменті — зокрема завдяки новим моделям на базі технології підсвічування Micro RGB, а також оновленим лінійкам OLED і Neo QLED. Щоб охопити масового покупця виробник розширить пропозицію телевізорів із підсвічуванням Mini LED — просунутою технологією підсвічування РК-екранів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім апаратного розвитку, компанія активно впроваджує штучний інтелект у свої продукти. Так, після виходу ШІ-телевізорів у 2024 році у 2025-му Samsung вдосконалила функції персоналізації за допомогою інструменту Vision AI Companion (VAC).

Втім, утримати лідерство буде дедалі складніше, адже китайський виробник TCL за підсумками 2025 року скоротив відставання від Samsung до мінімуму за всю історію. Різниця між двома компаніями становить лише один відсотковий пункт.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Mini-Starlink: Airbus, Rheinmetall і OHB домовилися створити супутниковий зв’язок для бундесверу

Airbus, Rheinmetall і OHB домовилися спільно створити супутникову мережу для бундесверу. Зашифрована система з 100 супутників коштуватиме до 10 млрд євро.
Новини

Samsung виграла суд проти TCL через неправомірне маркування телевізорів як QLED

Мюнхенський суд заборонив TCL маркувати телевізори як QLED — компанія не довела наявності відповідних технологій. Це перша міжнародна перемога Samsung.
Новини

MEGOGO та «Мережа Ланет» запустили спільні тарифи з гігабітним інтернетом і контентом

«Мережа Ланет» і MEGOGO уклали партнерську угоду. Відтепер абоненти провайдера отримують гігабітний інтернет і контент MEGOGO в одному тарифі.
Новини

Французька Biomemory розгорне ДНК-сховища даних у дата-центрах вже цього року

Biomemory планує розгорнути ДНК-сховища у дата-центрах у другій половині 2026 року. Цьому передувало поглинання активів американської Catalog Technologies.
Новини

Тестування підтвердило роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell — «Київстар»

«Київстар» і Mastercard підтвердили роботу 4G POS-терміналів через Starlink Direct to Cell. Безготівкові платежі працюють навіть там, де немає наземного покриття.