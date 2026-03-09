Samsung виграла суд проти TCL через неправомірне маркування телевізорів як QLED

Мюнхенський регіональний суд визнав китайського виробника телевізорів TCL винним у введенні споживачів в оману через незаконне використання маркування QLED. Як повідомляє SamMobile, це перша міжнародна перемога південнокорейської Samsung у серії судових розглядів — компанія звинувачує кількох конкурентів у неправомірному маркуванні телевізорів, і справа проти TCL стала першою виграною на міжнародному рівні.

Samsung стверджує, що кілька моделей телевізорів TCL просувалися на ринку як QLED-пристрої, хоча насправді не мають технологій, потрібних для такої класифікації. За підтримки юридичної фірми Pinsent Masons компанія подала позов — і довела свою правоту. Переконливих контраргументів TCL не навела, тож суд став на бік Samsung.

Суд заборонив TCL вживати позначення QLED у назвах п’яти моделей — QLED870, CM8B, C805, C655 і C69B. Окрім цього, компанія має виправити всі рекламні матеріали, де фігурує це маркування.

Подібні судові процеси щодо «несправжніх» QLED-телевізорів тривають також у Південній Кореї та США. Проте за словами представників Pinsent Masons, саме мюнхенський вердикт став першою перемогою Samsung у цьому питанні на міжнародному рівні.

Рішення особливо показове на тлі маркетингової кампанії Samsung 2025 року під гаслом «Це підробка. Вибирайте оригінал!». Тоді компанія відкрито висміювала конкурентів за плагіат — і тепер ця позиція здобула судове підтвердження.

Втім, Samsung і сама не завжди виходить із залу суду переможцем. Федеральний суд США в Техасі раніше зобов’язав компанію виплатити $191,4 млн на користь Pictiva Display — після того, як присяжні визнали порушення патентних прав.