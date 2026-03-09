MEGOGO та «Мережа Ланет» запустили спільні тарифи з гігабітним інтернетом і контентом

Медіасервіс MEGOGO та інтернет-провайдер «Мережа Ланет» уклали партнерську угоду. Відтепер абоненти провайдера можуть під’єднуватися до комплексних тарифів, що поєднують домашній інтернет із передплатою на MEGOGO.

Нова лінійка пропонує єдиний платіж за обидві послуги й керування всіма послугами в особистому кабінеті «Мережі Ланет». Там абонент може замовляти пакети, перевіряти баланс і отримувати дані для авторизації в MEGOGO — не переходячи між різними сервісами.

Технічну основу пропозиції становить гігабітний і мультигігабітний інтернет, яким відома «Мережа Ланет». Провайдер є багаторічним лідером рейтингів швидкості серед українських інтернет-провайдерів за оцінками міжнародних вимірювальних сервісів. До цієї інфраструктури партнерство додає контентний вимір — MEGOGO забезпечує телевізійний і фільмовий контент за трьома рівнями передплати.

Абоненти можуть вибрати один із трьох пакетів MEGOGO: «Легка», «Оптимальна» або «MEGOPACK» (Максимальна). Кожен варіант передбачає під’єднання до десяти пристроїв — Smart TV, комп’ютерів, смартфонів і планшетів. Одночасний перегляд доступний на п’яти екранах, а для спортивних трансляцій — на двох. Сервіс також підтримує кілька профілів і функцію батьківського контролю. Детальні умови та повний перелік тарифів опубліковані на сайті lanet.ua.

У пресслужбі MEGOGO зазначили, що партнерства між операторами й OTT-сервісами стають усталеною моделлю розвитку цифрових послуг. Така співпраця дає операторам змогу підвищити цінність тарифу, а споживачам — отримати інтернет і контент в одному пакеті. MEGOGO позиціює себе як один із сервісів, що лідирують за часткою OTT-перегляду телебачення в Україні.

Станом на 2026 рік MEGOGO співпрацює з понад 150 операторами-партнерами, зокрема нещодавно подібну угоду MEGOGO уклав із національним оператором HomeNet. Партнерська програма дає провайдерам інструменти для підвищення лояльності клієнтів, утримання їх у мережі та розширення аудиторії через спільні пропозиції.