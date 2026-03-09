Mini-Starlink: Airbus, Rheinmetall і OHB домовилися створити супутниковий зв’язок для бундесверу

Три провідні європейські концерни — Airbus, Rheinmetall і OHB — домовилися спільно розробити супутникову мережу для збройних сил Німеччини. Про це пише Der Spiegel з посиланням на джерело в міністерстві оборони ФРН.

Проєкт дістав назву SATCOM Stufe 4 і передбачає розгортання зашифрованої орбітальної мережі з не менш ніж 100 супутників. Її мета — забезпечити надійний зашифрований зв’язок між підрозділами бундесверу в будь-якій точці світу й підвищити ефективність армії в надзвичайних ситуаціях. У військових колах цей проєкт неофіційно називають «Mini-Starlink». За оцінками видання, міністерство оборони ФРН готове спрямувати на нього від 8 до 10 мільярдів євро.

Несподіване об’єднання конкурентів стало відповіддю на запит головного закупівельного органу армії Німеччини — відомства з оснащення, інформаційних технологій та експлуатації бундесверу. Відомство зверталося до кожної компанії окремо, проте замість конкурентних пропозицій дістало спільну заявку від усіх трьох. Зокрема, до консорціуму увійшли аерокосмічний гігант Airbus, оборонний концерн Rheinmetall і бременська космічна компанія OHB.

Перший етап передбачає виведення на орбіту до 40 малих супутників уже до 2029 року. Відтак у розробників лишається менш ніж три роки на створення й відпрацювання потрібних технологій — термін украй стислий для проєктів такого масштабу.

Попри стратегічну важливість ініціативи, вона вже викликала занепокоєння в бундестазі. Спільна заявка потребує схвалення бюджетного комітету парламенту, який розглядає всі оборонні контракти вартістю понад 25 мільйонів євро. Представники правлячої коаліції в комітеті висловлюють побоювання, що відсутність конкуренції при прямих контрактах може спричинити завищення вартості проєкту.

Варто нагадати, що Starlink — супутникова система компанії SpaceX Ілона Маска — вже налічує понад 9 тисяч апаратів на орбіті й охоплює понад дев’ять мільйонів користувачів у понад 100 країнах. Мережу запустили 2019 року, а лише за минулий рік до неї під’єдналися 42 нові держави.