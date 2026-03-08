Французька Biomemory розгорне ДНК-сховища даних у дата-центрах вже цього року

Французька компанія Biomemory оголосила про плани комерційного запуску технології зберігання даних на основі ДНК у дата-центрах у другій половині 2026 року. Поштовхом до цього стало поглинання активів американської Catalog Technologies — одного з піонерів у галузі запису та обчислень на ДНК, повідомляє Blocks and Files.

Завдяки цьому придбанню Biomemory прагне стати першим інтегратором, що виведе технологію зберігання даних на ДНК (DNA Data Storage, DDS) на рівень комерційних рішень для центрів обробки даних (ЦОД). Пристрої випускатимуть у формфакторі стандартної серверної стійки — це забезпечить їхню сумісність із наявною інфраструктурою. Технологія орієнтована насамперед на «холодні» дані й позиціюється як надійна, захищена та енергоефективна альтернатива жорстким дискам, магнітній стрічці й SSD.

Ключова перевага підходу Biomemory — запатентований метод масового виробництва біобезпечної ДНК і ферментних витратних матеріалів, що дає змогу утримувати вартість експлуатації DDS на рівні традиційних носіїв або незначно вище. Дані записують на синтетичні ДНК-ланцюги й вміщують у спеціальні контейнери — DNA Cards. За стандартних умов такі картки зберігають інформацію від 50 до 150 років, а в герметичному охолодженому стані — протягом тисячоліть. Рівень незворотних помилок при цьому не перевищує допустимих галузевих норм.

Придбані активи Catalog Technologies органічно доповнюють власні розробки Biomemory. Серед них — прототип записувального пристрою Shannon, що є масивом друкувальних головок, а також патенти й технології читання, запису та обчислень на ДНК. Разом вони мають прискорити створення масштабованих рішень із високою щільністю запису та низьким енергоспоживанням.

Накопичувачі на основі ДНК інтегруватимуться в інфраструктуру ЦОД як додатковий рівень зберігання через стандартний інтерфейс S3 — тобто як об’єктне сховище. Завдяки цьому доступ до архівів залишиться звичним для користувачів. Варто зазначити, що ще 2022 року із Catalog активно співпрацювала компанія Seagate — і, найімовірніше, ця співпраця продовжиться вже з новим власником розробок.

Для довідки: 2022 року Catalog гучно заявила про себе, записавши на ДНК фрагмент із «Гамлета» Вільяма Шекспіра обсягом 17 тис. слів і виконавши повномасштабний пошук без попереднього індексування. Теоретично в одному грамі ДНК можна зберегти до 200 петабайтів даних, однак перші комерційні накопичувачі матимуть значно скромніший обсяг місткості.

Паралельно науковці Міссурійського університету (США) вирішили одну з ключових проблем ДНК-пам’яті — неможливість перезапису. Вони розробили метод, за якого на ДНК-ланцюг навішують короткі фрагменти-«заглушки», що дає змогу змінювати записані дані без синтезу нових молекул.