Тестування підтвердило роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell — «Київстар»

«Київстар» спільно з Mastercard підтвердили можливість здійснення безготівкових платежів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell (D2C). Тестування засвідчило стабільну роботу 4G POS-терміналів навіть там, де наземна мобільна інфраструктура повністю відсутня. Про це йдеться у пресрелізі оператора.

Результати тесту підтвердили придатність технології D2C для ширшого впровадження у фінансовому секторі. Директор з розвитку нових напрямів бізнесу в «Київстар» Ілля Польшаков зазначив, що це забезпечить додатковий доступ до розрахунків у найскладніших умовах — коли потрібно оплатити товар чи отримати послугу. Відтак мільйони українців та представників бізнесу зможуть здійснювати платіжні операції навіть під час тривалих блекаутів або у прифронтових районах із пошкодженою інфраструктурою.

Водночас D2C тестується й в інших напрямах — в аграрній і геодезичній сферах, під час операцій з гуманітарного розмінування, а також у співпраці з Національною поліцією України. За словами CEO «Київстар» Олександра Комарова, лише за останні 30 днів у прифронтових регіонах на південному сході та сході України через D2C було передано 376 тисяч повідомлень. «Для багатьох регіонів підключення через супутники Starlink Direct to Cell — критично важливий інструмент безпеки та комунікації», — підкреслив він.

Про масштаб використання технології в Україні свідчать і загальні цифри. На MWC 2026 «Київстар» повідомив, що 5 мільйонів абонентів щонайменше одного разу під’єдналися до мережі «Kyivstar-SpaceX», а загальний обсяг переданих через D2C SMS перевищив 7 мільйонів. Крім того, до кінця поточного року оператор розраховує під’єднати до Starlink 12 млн абонентів. За даними SpaceX, до Starlink Mobile у всьому світі вже під’єдналися понад 16 мільйонів людей — тобто майже кожен третій користувач цієї технології перебуває в Україні.

Ілля Польшаков наголосив, що досвід «Київстар» в умовах воєнного часу безпосередньо впливає на розвиток самої технології. «Те, що ми зараз відпрацьовуємо, допоможе іншим країнам посилити стійкість зв’язку під час криз, катастроф та інших надзвичайних ситуацій», — зазначив він.

Нагадаємо, що 24 листопада 2025 року «Київстар» першим в Європі відкрив тестовий доступ до обміну SMS-повідомленнями через D2C для всіх абонентів із 4G SIM-картками. Нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), продовжила дозвіл на проведення тестування до 20 квітня 2026 року.

У 2026 році «Київстар» планує запустити Light Data для смартфонів, адаптованих до супутникового середовища, й уже співпрацює з розробниками застосунків — передусім екстрених і державних сервісів — для забезпечення їхньої роботи за повної відсутності наземних мереж. Водночас в рамках Starlink Direct to Cell цього ж року планується впровадження голосових дзвінків і мобільного інтернету.