«Київстар» закупив понад 6 тисяч мобільних генераторів для підтримки зв’язку в громадах

«Київстар» нарощує резервне електроживлення мережі — оператор придбав понад 6 тисяч мобільних генераторів, більшість із яких планується передати органам місцевого самоврядування. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Передачу техніки здійснюють у взаємодії з обласними військовими адміністраціями та Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри). Частину генераторів громади вже отримали — це дає їм додатковий інструмент для підтримання стабільного мобільного зв’язку під час знеструмлень.

Ця закупівля — частина масштабних інвестицій оператора в автономність мережі. З 2022 року «Київстар» вклав понад 4,5 млрд грн у придбання, монтаж і технічне обслуговування обладнання для резервного живлення об’єктів мережі.

Водночас компанія розширює склад аварійно-відновлювальних бригад. До роботи з генерування — під’єднання базових станцій до мобільних джерел живлення — залучають не лише штатних інженерів, а й співробітників суміжних підрозділів, підрядних організацій та фахівців суміжних бізнесів. У разі масштабного блекауту в окремій області чи регіоні місцеві бригади оперативно підсилюють командами з інших областей.

Завдяки роботі технічних фахівців тривалість автономної роботи мережі зросла більше ніж учотири рази порівняно з початком повномасштабного вторгнення. «Київстар» й надалі продовжить інвестувати у підвищення автономності мережі.

Над розширенням можливостей для сталої роботи мереж під час відключень працює й уся галузь — у координації з урядом, Мінцифри та обласними військовими адміністраціями.

Розвиток мережі «Київстар» не обмежується резервним живленням. У грудні 2025 року оператор запустив першу базову станцію, зведену за спрощеною дозвільною процедурою, — поблизу села Підгороднє Золочівського району на Львівщині.