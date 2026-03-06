В інтернет без миші: Microsoft тестує навігацію сайтами з клавіатури

Microsoft, як один з учасників проєкту Chromium, додала підтримку технології focusgroup до цього відкритого проєкту та розпочала її випробування у браузері Edge. Компанія розраховує отримати відгуки від розробників і користувачів щодо якості роботи нового механізму навігації сайтами, пише The Register.

Нова технологія має розв’язати давню проблему керування вебсторінками з клавіатури. Нині для цього слугує атрибут HTML tabindex, який дає змогу послідовно перемикатися між елементами інтерфейсу клавішею TAB та активувати їх натисканням ENTER.

- Реклама -

Утім на практиці цей підхід має суттєві обмеження. Сучасні вебдодатки містять складні компоненти — меню з підменю, панелі інструментів, вкладки, групи полів введення — тож забезпечити зручне керування ними з клавіатури непросто. Розробникам доводиться або писати значний обсяг JavaScript-коду, або підключати сторонні бібліотеки. Обидва варіанти збільшують обсяг коду, що виконується під час завантаження сторінки, й уповільнюють її роботу.

Альтернативу Microsoft запропонувала ще 2022 року. Технологія focusgroup передбачає дворівневу модель: клавіша TAB перемикає не окремі елементи, а цілі їх групи, тоді як переміщення всередині групи виконується клавішами зі стрілками. Такий підхід дає розробникам змогу значно спростити розмітку вихідного коду й обійтися без громіздких JavaScript-рішень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Поява технології у Chromium відкриває можливість для її поширення поза межами Edge. Оскільки на цій платформі працює чимало популярних браузерів, розробники кожного з них можуть самостійно вирішити, чи додавати focusgroup до свого продукту. Наразі Microsoft очікує на зворотний зв’язок від спільноти, щоб оцінити готовність технології до ширшого застосування.