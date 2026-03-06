В інтернет без миші: Microsoft тестує навігацію сайтами з клавіатури

Microsoft, як один з учасників проєкту Chromium, додала підтримку технології focusgroup до цього відкритого проєкту та розпочала її випробування у браузері Edge. Компанія розраховує отримати відгуки від розробників і користувачів щодо якості роботи нового механізму навігації сайтами, пише The Register.
Нова технологія має розв’язати давню проблему керування вебсторінками з клавіатури. Нині для цього слугує атрибут HTML tabindex, який дає змогу послідовно перемикатися між елементами інтерфейсу клавішею TAB та активувати їх натисканням ENTER.
Утім на практиці цей підхід має суттєві обмеження. Сучасні вебдодатки містять складні компоненти — меню з підменю, панелі інструментів, вкладки, групи полів введення — тож забезпечити зручне керування ними з клавіатури непросто. Розробникам доводиться або писати значний обсяг JavaScript-коду, або підключати сторонні бібліотеки. Обидва варіанти збільшують обсяг коду, що виконується під час завантаження сторінки, й уповільнюють її роботу.
Альтернативу Microsoft запропонувала ще 2022 року. Технологія focusgroup передбачає дворівневу модель: клавіша TAB перемикає не окремі елементи, а цілі їх групи, тоді як переміщення всередині групи виконується клавішами зі стрілками. Такий підхід дає розробникам змогу значно спростити розмітку вихідного коду й обійтися без громіздких JavaScript-рішень.
Поява технології у Chromium відкриває можливість для її поширення поза межами Edge. Оскільки на цій платформі працює чимало популярних браузерів, розробники кожного з них можуть самостійно вирішити, чи додавати focusgroup до свого продукту. Наразі Microsoft очікує на зворотний зв’язок від спільноти, щоб оцінити готовність технології до ширшого застосування.