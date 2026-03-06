В інтернет без миші: Microsoft тестує навігацію сайтами з клавіатури

Новини
Клавіатура
Фото: Unsplash

Microsoft, як один з учасників проєкту Chromium, додала підтримку технології focusgroup до цього відкритого проєкту та розпочала її випробування у браузері Edge. Компанія розраховує отримати відгуки від розробників і користувачів щодо якості роботи нового механізму навігації сайтами, пише The Register.

Нова технологія має розв’язати давню проблему керування вебсторінками з клавіатури. Нині для цього слугує атрибут HTML tabindex, який дає змогу послідовно перемикатися між елементами інтерфейсу клавішею TAB та активувати їх натисканням ENTER.

- Реклама -

Утім на практиці цей підхід має суттєві обмеження. Сучасні вебдодатки містять складні компоненти — меню з підменю, панелі інструментів, вкладки, групи полів введення — тож забезпечити зручне керування ними з клавіатури непросто. Розробникам доводиться або писати значний обсяг JavaScript-коду, або підключати сторонні бібліотеки. Обидва варіанти збільшують обсяг коду, що виконується під час завантаження сторінки, й уповільнюють її роботу.

Альтернативу Microsoft запропонувала ще 2022 року. Технологія focusgroup передбачає дворівневу модель: клавіша TAB перемикає не окремі елементи, а цілі їх групи, тоді як переміщення всередині групи виконується клавішами зі стрілками. Такий підхід дає розробникам змогу значно спростити розмітку вихідного коду й обійтися без громіздких JavaScript-рішень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Поява технології у Chromium відкриває можливість для її поширення поза межами Edge. Оскільки на цій платформі працює чимало популярних браузерів, розробники кожного з них можуть самостійно вирішити, чи додавати focusgroup до свого продукту. Наразі Microsoft очікує на зворотний зв’язок від спільноти, щоб оцінити готовність технології до ширшого застосування.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» закупив понад 6 тисяч мобільних генераторів для підтримки зв’язку в громадах

«Київстар» закупив понад 6 тисяч мобільних генераторів для резервного живлення мережі — більшість техніки передадуть органам місцевого самоврядування.
Новини

У США розробили ДНК-накопичувач із можливістю перезапису даних

Дослідники Міссурійського університету створили перезаписуваний ДНК-накопичувач. Дані можна змінювати без синтезу нових молекул і зберігати тисячоліттями.
Новини

«Готуються приписи». НКЕК виявила порушення норм резервного живлення у мобільних операторів

НКЕК виявила порушення норм резервного живлення БС у мобільних операторів в окремих областях. Регулятор готує приписи, за невиконання — фінансові санкції.
Новини

Серіал «Скарби» вийде на «Київстар ТБ» на тиждень раніше за телевізійну прем’єру

9 березня «Київстар ТБ» покаже серіал «Скарби» — за тиждень до телепрем'єри. В основі — детектив про родинні таємниці, кохання та скарб часів Другої світової.
Новини

«Київстар» і Vodafone заперечили наявність російського шпигунського ПЗ у своїх мережах

Співвласник Fire Point стверджує, що в мережах «Київстару» і Vodafone встановлено російське шпигунське ПЗ. Обидва оператори ці твердження спростували.