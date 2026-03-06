UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Офіційний телетранслятор матчів Української прем’єр-ліги (УПЛ) UPL.TV планує вийти за межі спортивного мовлення й стати повноцінним телеканалом для різних груп глядачів. Директор з розвитку УПЛ і керівник телеканалу Максим Радченко в інтерв’ю Football.ua розповів про плани на найближче майбутнє та підбив підсумки дворічної роботи.

За словами Радченка, головна мета на найближчі два роки — перетворити UPL.TV на повноцінний телеканал, цікавий для різних груп аудиторії. Нині канал входить до десятки найпопулярніших серед OTT та IPTV-платформ — у листопаді 2025 року він поліпшив показники порівняно з жовтнем. Утім керівництво не вважає досягнуте межею можливого й продовжує працювати над новим контентом та технологічними рішеннями.

Серед здобутків за два роки Радченко назвав однакову якість картинки на всіх стадіонах, широке охоплення через провідні OTT-платформи та кабельні мережі, а також розвиток студійного мовлення. В ефірній сітці — підсумкове шоу «Футбол 360», «Центр футбольних новин» і студія «Матч-центр». Натомість вихід на міжнародні ринки поки що перебуває на стадії переговорів. Канал шукає нових закордонних партнерів, щоб збільшити доходи від продажу прав.

Технічний розвиток трансляцій стримують воєнні реалії. Під час зимової перерви команда зосередилася не на технологічних новинках, а на забезпеченні резервного живлення стадіонів і генераторів для пересувних телевізійних станцій (ПТС) та систем відеоасистента арбітра (VAR). Радченко наголосив: ці витрати куди важливіші для проведення змагань, ніж будь-які інновації в трансляціях.

Про контентні плани на 2026 рік керівник UPL.TV розповів про активні переговори з виробниками та правовласниками. Канал має намір розширити ефірну сітку — подкастами, сіткомами, лайфстайл-шоу і навіть повнометражними форматами. Головне завдання — утримати глядача на каналі поза матчами. Футбол у цій концепції — не лише тактика, а й люди, їхній побут та емоції.

Питання редакційної незалежності Радченко також не оминув. За його словами, жодних «темників» від клубів-власників не існує, а те, що їх 16 і в кожного свої інтереси, саме по собі унеможливлює упередженість.

Доходи клубів від прав на трансляції в поточному сезоні зміняться, однак конкретних цифр Радченко не назвав — фінансові деталі, за його словами, можуть розкривати лише самі клуби.

Раніше Mediasat повідомляв, що UPL.TV запровадить систему спортивної статистики в режимі реального часу та розширить інтерактивні можливості для глядачів.