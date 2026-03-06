«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» спільно захищатимуть дані бізнесу та держструктур

Новини
«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ»

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство, мета якого — підвищити рівень кібербезпеки та цифрової стійкості для корпоративних і державних клієнтів. Про це йдеться в офіційному повідомленні компаній.

Співпраця орієнтована передусім на організації, для яких вкрай важлива безперервність бізнес-процесів, надійний захист від кіберзагроз і можливість швидко нарощувати обчислювальні ресурси. Поєднання розгалуженої телекомунікаційної мережі «Укртелеком» із технологічними потужностями датацентру «ПАРКОВИЙ» уможливлює формування цілісної екосистеми хмарних сервісів із рівнем доступності, що відповідає вимогам критичної інфраструктури та міжнародним стандартам безпеки.

- Реклама -

У межах партнерства клієнти отримують доступ до трьох ключових напрямів. Перший — розміщення віртуальних серверів у сертифікованих європейських датацентрах, що уможливлює реалізацію стратегії георезервування та безпечну міграцію даних. Другий — гнучка віртуальна інфраструктура (IaaS) з ресурсами CPU, RAM і SSD на основі українських майданчиків, сертифікована відповідно до вимог Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та міжнародних стандартів. Третій — технологічне рішення для захисту корпоративних даних від навмисного знищення або модифікації, яке забезпечує недоторканість бекапів навіть під час складних кібератак.

«Сьогодні бізнес і державні установи потребують надійних рішень для захисту критичних даних. Співпраця датацентру «ПАРКОВИЙ» і «Укртелеком» дозволяє поєднати інфраструктурну надійність і технологічну експертизу, щоб запропонувати комплексні сервіси з високим рівнем безпеки та відповідності міжнародним стандартам», — зазначила комерційна директорка датацентру «ПАРКОВИЙ» Алла Кітаєва.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Своєю чергою директор департаменту маркетингу та планування «Укртелеком» Ігор Гуменюк наголосив, що компанія послідовно розвиває інфраструктурні рішення для бізнесу й держсектору. За його словами, партнерство з датацентром «ПАРКОВИЙ» посилює портфель хмарних сервісів і дає змогу пропонувати рішення, що поєднують масштаб, безпеку та гарантовану безперервність роботи.

«Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, що надає телекомунікаційні послуги приватним особам, бізнесу та державним установам і активно інвестує в розбудову оптичної мережі та впровадження сучасних ІТ-рішень.

Датацентр «ПАРКОВИЙ» — один із найтехнологічніших датацентрів країни із сертифікацією Tier III, що пропонує широкий спектр хмарних і колокейшн-сервісів та відповідає найвищим вимогам безпеки й надійності зберігання даних.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека

Netflix придбав стартап InterPositive актора Бена Аффлека, що розробляє ШІ-інструменти для кінопостпродакшену. Аффлек стане старшим радником компанії.
Новини

Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з'ясувала: із 35 466 українських ШІ-треків 2025 року Spotify заблокував лише 4739 — і жодної системності в цьому не простежується.
Новини

Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Apple Music впроваджує теги для треків, створених ШІ. Лейбли й дистриб'ютори маркуватимуть такий контент вручну безпосередньо під час завантаження на платформу.
Новини

UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів про плани каналу: нові формати контенту, міжнародну експансію та зміни в доходах клубів від прав на трансляції.
Новини

«Київстар» запустив VoLTE у роумінгу в 37 країнах — найбільше серед українських операторів

«Київстар» вийшов у лідери серед українських операторів: VoLTE у роумінгу тепер доступний у 37 країнах, а послугою щомісяця користуються 8,5 млн абонентів.