«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство, мета якого — підвищити рівень кібербезпеки та цифрової стійкості для корпоративних і державних клієнтів. Про це йдеться в офіційному повідомленні компаній.

Співпраця орієнтована передусім на організації, для яких вкрай важлива безперервність бізнес-процесів, надійний захист від кіберзагроз і можливість швидко нарощувати обчислювальні ресурси. Поєднання розгалуженої телекомунікаційної мережі «Укртелеком» із технологічними потужностями датацентру «ПАРКОВИЙ» уможливлює формування цілісної екосистеми хмарних сервісів із рівнем доступності, що відповідає вимогам критичної інфраструктури та міжнародним стандартам безпеки.

У межах партнерства клієнти отримують доступ до трьох ключових напрямів. Перший — розміщення віртуальних серверів у сертифікованих європейських датацентрах, що уможливлює реалізацію стратегії георезервування та безпечну міграцію даних. Другий — гнучка віртуальна інфраструктура (IaaS) з ресурсами CPU, RAM і SSD на основі українських майданчиків, сертифікована відповідно до вимог Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та міжнародних стандартів. Третій — технологічне рішення для захисту корпоративних даних від навмисного знищення або модифікації, яке забезпечує недоторканість бекапів навіть під час складних кібератак.

«Сьогодні бізнес і державні установи потребують надійних рішень для захисту критичних даних. Співпраця датацентру «ПАРКОВИЙ» і «Укртелеком» дозволяє поєднати інфраструктурну надійність і технологічну експертизу, щоб запропонувати комплексні сервіси з високим рівнем безпеки та відповідності міжнародним стандартам», — зазначила комерційна директорка датацентру «ПАРКОВИЙ» Алла Кітаєва.

Своєю чергою директор департаменту маркетингу та планування «Укртелеком» Ігор Гуменюк наголосив, що компанія послідовно розвиває інфраструктурні рішення для бізнесу й держсектору. За його словами, партнерство з датацентром «ПАРКОВИЙ» посилює портфель хмарних сервісів і дає змогу пропонувати рішення, що поєднують масштаб, безпеку та гарантовану безперервність роботи.

«Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, що надає телекомунікаційні послуги приватним особам, бізнесу та державним установам і активно інвестує в розбудову оптичної мережі та впровадження сучасних ІТ-рішень.

Датацентр «ПАРКОВИЙ» — один із найтехнологічніших датацентрів країни із сертифікацією Tier III, що пропонує широкий спектр хмарних і колокейшн-сервісів та відповідає найвищим вимогам безпеки й надійності зберігання даних.