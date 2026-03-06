Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з’ясувала, що на платформі Spotify не відтворюються 4739 треків — їх визначено як українські релізи, створені штучним інтелектом (ШІ) упродовж 2025 року. Це становить 13,36% від загальної кількості таких матеріалів, що відстежує спільнота.

За підрахунками NUAM, минулого року на платформі з’явилося 35 466 українських ШІ-релізів. Частину з них згодом було заблоковано, проте аналітики зауважили, що попри заяви Spotify про боротьбу з масовим ШІ-контентом як формою спаму, у діях платформи не видно ані системності, ані швидкої реакції.

Окремо спільнота вивчила 20 профілів із найбільшою кількістю ШІ-треків. Блокування торкнулося лише трьох із них: в одному акаунті стали недоступними всі 426 композицій, у двох інших — відповідно 228 із 244 та 150 із 268. Натомість решта профілів із того ж переліку лишилася без змін — зокрема акаунти з 1116, 806 і 526 треками, де жодного релізу не прибрали. NUAM розцінює такі профілі як спам-ферми, що безперешкодно продовжують викладати контент.

У лютому на Spotify з’явилося 3657 нових українських ШІ-треків, із яких недоступними стали лише 40. Спільнота веде власну базу українських релізів, фіксує композиції, згенеровані ШІ, й перевіряє їхню наявність на стримінгових сервісах.

Spotify заявив про намір протидіяти ШІ-спаму ще кілька років тому. Зокрема, у вересні 2023 року голова компанії Даніель Ек заявив, що сервіс не планує повністю забороняти музику, створену за допомогою ШІ, однак використовувати його для імітації реальних виконавців без їхньої згоди — неприпустимо. А вже у жовтні минулого року сервіс вилучив зі свого каталогу 75 мільйонів ШІ-композицій.