Серіал «Скарби» вийде на «Київстар ТБ» на тиждень раніше за телевізійну прем’єру

Онлайн-платформа «Київстар ТБ» ексклюзивно покаже новий український серіал «Скарби» — напружений детектив про кохання, родинні таємниці та секрети минулого. Усі серії глядачі зможуть подивитися вже 9 березня — на тиждень раніше, ніж серіал вийде на телебаченні.

Новий проєкт створили автори серіалів «Реванш» та «Зворотний напрямок». У центрі сюжету — Віра (Анастасія Іванюк), яка після непростих життєвих подій повертається до рідного міста: вона хоче розпочати все наново й відстояти батьківський дім. Та повернення виявляється непростим — разом із домівкою до неї вертаються й нерозкриті сімейні секрети, на які роками не було відповідей.

Водночас до того ж містечка приїздить капітан поліції Богдан (Євген Лісничий) — під прикриттям та з власною метою. Він хоче дізнатися правду про загибель батька й викрити тих, хто роками приховував істину. Знайомство з Вірою для обох стає початком небезпечного шляху, де почуття переплітаються з розслідуванням. Додатковим поштовхом до подій стає легенда про загадковий скарб часів Другої світової війни — та сама легенда, що може перевернути їхні долі. Утім, що ближче герої підходять до розгадки, то вищою виявляється ціна правди.

Серіал припаде до смаку глядачам, які цінують поступове розкриття таємниць та природне переплетення детективної лінії з романтичною.

Нагадаємо, 21 лютого «Київстар ТБ» також провів ексклюзивну онлайн-прем’єру драмеді «Повернення» — на добу раніше за телебачення.