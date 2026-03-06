Netflix оголосив про придбання стартапу InterPositive, заснованого 2022 року актором Беном Аффлеком. Компанія розробляє рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) для кіновиробництва, повідомляє TechCrunch.

За умовами угоди Аффлек обійме посаду старшого радника Netflix. Фінансові деталі сторони не розкривають.

Придбання відповідає стратегії Netflix із впровадження генеративного ШІ у виробництво контенту. Стримінговий гігант уже використовував такі технології для створення спецефектів в окремих оригінальних проєктах, а інвесторам заявляв, що посідає вигідну позицію для ефективного застосування досягнень ШІ.

InterPositive не створює цифрових акторів і не замінює живих виконавців. Стартап розробив модель, що допомагає знімальним командам працювати з відзнятим матеріалом на етапі постпродакшену. Зокрема, інструменти дають змогу усувати помилки безперервності, коригувати освітлення, замінювати фони та вдосконалювати візуальне середовище сцени. Своєю чергою модель навчена розуміти візуальну логіку й редакційну послідовність з огляду на реальні виробничі умови.

За словами Аффлека, ідея стартапу виникла 2022 року, коли він почав осмислювати вплив ШІ на майбутнє кіноіндустрії. Головною метою було зберегти за людиною провідну роль у творчому процесі — передусім здатність судити й ухвалювати рішення. «Ми також заклали обмеження для захисту творчого задуму, щоб інструменти слугували відповідальному використанню, залишаючи творчі рішення в руках митців», — зазначив він.

Схожу думку висловила й Елізабет Стоун, директорка Netflix з питань продукту та технологій. За її словами, компанія завжди прагнула змістовно служити потребам творчої спільноти, а команда InterPositive поділяє переконання, що інновації мають підсилювати авторів, а не замінювати їх.

Однак не всі угоди Netflix завершуються придбанням. Нещодавно компанія відмовилася підвищувати заявку і вийшла з переговорів щодо купівлі Warner Bros. Discovery.