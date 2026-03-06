«Київстар» запустив VoLTE у роумінгу в 37 країнах — найбільше серед українських операторів

«Київстар» розширив мережу підтримки голосового зв’язку VoLTE (Voice over LTE) у роумінгу до 37 країн і посів перше місце серед вітчизняних мобільних операторів за цим показником. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

VoLTE — технологія передачі голосу через мережу 4G, що дає змогу телефонувати без переходу пристрою на застарілі стандарти зв’язку. Серед її переваг — швидше встановлення з’єднання, чіткіший звук і можливість одночасно користуватися мобільним інтернетом під час розмови. Послуга безплатна для абонента, а ввімкнути її можна безпосередньо в налаштуваннях смартфона.

- Реклама -

«Розширення VoLTE у роумінгу — це послідовний крок розвитку сучасних голосових сервісів «Київстар». Ми інвестуємо у технології, які забезпечують абонентам стабільний і якісний зв’язок незалежно від країни перебування. Для нас важливо, щоб клієнти отримували однаково високий стандарт сервісу як в Україні, так і за її межами», — зазначив СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

Технологія стабільно набирає популярності. У грудні 2025 року нею скористалися понад 8,5 млн абонентів оператора, а VoLTE разом із VoWiFi вже формують понад 40% загального голосового трафіку в мережі «Київстар». Водночас компанія розвиває й роумінг п’ятого покоління — 5G наразі доступний у 43 країнах.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Київстар» також розширює перелік сумісних пристроїв, який уже охоплює понад 500 моделей смартфонів від провідних виробників. Дзвінки через VoLTE тарифікуються відповідно до умов чинного тарифного плану й не потребують окремого під’єднання.

Станом на 30 вересня 2025 року «Київстар» обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн — фіксованого зв’язку. Разом із VEON компанія інвестує у розвиток телекомунікаційних технологій в Україні 1 млрд дол. США протягом 2023–2027 років.