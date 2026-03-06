«Київстар» і Vodafone заперечили наявність російського шпигунського ПЗ у своїх мережах

Співвласник й головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що в мережах мобільних операторів «Київстар» та Vodafone встановлено російське шпигунське програмне забезпечення (ПЗ). Проте обидва оператори ці твердження заперечили, пише dev.ua.

Штілерман прокоментував відео, на якому «шахед» летить на критично малій висоті над житловим будинком у Полтаві. У своєму дописі він стверджував, що кожен абонент «Київстару» чи Vodafone фактично перебуває під стеженням — через систему оперативно-розшукових заходів (СОРМ), яку застосовує Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). На думку Штілермана, цю систему вбудували в ядро мереж обох операторів іще 2014 року — коли «Київстар» частково належав російському «Вимпелкому», а Vodafone — МТС. Саме через СОРМ оператори, за його твердженням, не здатні відстежити під’єднання «шахеда» до мережі, що й уможливлює польоти FPV-дронів над українськими містами.

Пресслужба «Київстару» ці твердження спростувала. Представники компанії наголосили, що вся інфраструктура оператора працює відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів кібербезпеки, а також регулярно проходить перевірки й сертифікацію.

Подібно відреагував і Vodafone. Пресслужба оператора назвала інформацію з допису хибною та такою, що вводить в оману. У компанії зазначили, що робота обладнання і сервісів Vodafone Україна повністю відповідає українському законодавству та внутрішнім безпековим політикам глобального Vodafone, які діють в усіх країнах присутності бренду.

Своєю чергою голова «Центру радіотехнологій» і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (позивний Флеш) спростував технічну складову тверджень Штілермана. У дописі на Facebook він зазначив, що наразі «шахеди» не мають фізичної змоги керуватися через мережі мобільного зв’язку. За його словами, на борту дрона є лише трекер із двома модемами та чотирма зовнішніми антенами, яким керує одноплатний комп’ютер Raspberry Pi. Цей пристрій виконує лише дві функції — передає координати дрона й параметри роботи двигуна.

Варто нагадати, що у вересні 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України припускав можливість вимкнення мобільних мереж або суттєвого сповільнення мобільного інтернету під час дронових атак з боку Росії.