«Готуються приписи». НКЕК виявила порушення норм резервного живлення у мобільних операторів

У 2026 році перевірки мобільних операторів в окремих областях України виявили порушення вимог щодо автономного живлення базових станцій (БС). Про це в коментарі LIGA.net розповіла членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) Вікторія Трощенко.

«Вивчаються матеріали перевірок, готуються приписи про усунення встановлених порушень», — повідомила Трощенко. Якщо оператори не виправлять ситуацію після отримання приписів, регулятор розглядатиме питання фінансових санкцій. За її словами, цей процес є довготривалим.

Варто зазначити, що перевірки відбувалися вже за новими, зниженими вимогами, які набули чинності в другому півріччі 2025 року. До серпня 2025-го оператори мусили забезпечити всі свої БС джерелами безперервного живлення (ДБЖ) для автономної роботи щонайменше 10 годин, а також оснастити генераторами чверть станцій із можливістю безперебійної роботи впродовж 72 годин. Утім, через тривале знеструмлення акумулятори не встигали набирати заряд за ті кілька годин, коли світло таки було.

Відтак у другому півріччі 2025 року держава кілька разів переглядала нормативи, наближаючи їх до реальних умов. Нові правила, зокрема, скоротили мінімальний час автономної роботи БС на акумуляторах, натомість збільшили частку станцій, які треба оснастити генераторами для 72-годинної роботи. Своєю чергою відсотки різняться залежно від регіону. Рішення ухвалено розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління (НЦУ), що керує телекомунікаційними мережами в умовах воєнного та надзвичайного стану. Документ має гриф «Для службового користування», тому конкретні показники не розголошуються.

НКЕК досі не перевіряла резервне живлення БС у Києві. Трощенко пояснила, що чинне законодавство дає регулятору право ініціювати такі перевірки лише на підставі звернень споживачів, державних органів або самого НЦУ. Підстав для ревізій у столиці поки не було.

Навіть у тих областях, де перевірки вже відбувалися, виявити реальний стан справ під час блекауту неможливо. НКЕК може перевірити кількість наявних генераторів, плани їхнього розподілу під час відключень і забезпечення аварійними бригадами, однак здійснити інспекцію безпосередньо під час знеструмлення — не в змозі.

Паралельно з перевірками НКЕК протягом 2025 року спільно з НКРЕКП працювала над збільшенням дозволеної електричної потужності для БС. Це потрібно для скорочення часу заряджання акумуляторів і, відповідно, подовження автономної роботи станцій. За підсумками цієї роботи понад 2 000 БС отримали дозволи на підвищення потужності від регіональних операторів систем розподілу (ОСР).

Контроль за дотриманням вимог операторами — один із пріоритетів НКЕК. Раніше регулятор нагадав постачальникам електронних комунікаційних мереж та послуг про обов’язок блокувати доступ до вебресурсів, через які організовують азартні ігри без державної ліцензії.