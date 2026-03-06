Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Новини
Apple Music
Фото: TechCrunch

Apple Music впроваджує систему маркування музичних композицій, у створенні яких брав участь штучний інтелект (ШІ). Новий механізм дасть змогу звукозаписним компаніям і дистриб’юторам позначати такий контент ще на етапі завантаження матеріалу на платформу, повідомляє TechCrunch.

Про нові правила Apple сповістила партнерів окремим листом, у якому роз’яснила, як працюватиме розширений набір метаданих. Метадані музичних файлів традиційно містять назву композиції й альбому, ім’я виконавця, жанр та іншу супровідну інформацію. Відтак до цього набору додадуться спеціальні теги для позначення випадків, коли ШІ брав участь у створенні певних елементів треку — повністю або частково.

- Реклама -

Потреба в такому інструменті давно зріла серед слухачів — схожі ідеї вже лунали в соціальних мережах та онлайн-спільнотах. Утім нова система має суттєве обмеження: заповнення тегів є добровільним. Вирішувати, чи ставити позначку про використання ШІ, лишається на розсуд лейблу або дистриб’ютора, які роблять це вручну під час завантаження.

Схожий підхід застосовує й Spotify, тоді як інші стримінгові платформи обрали власні способи розв’язання цього питання. Зокрема Deezer використовує власні інструменти для виявлення контенту, згенерованого ШІ. Попри це, точно визначити участь ШІ у створенні музики залишається технічно непростим завданням незалежно від обраного методу.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» спільно захищатимуть дані бізнесу та держструктур

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство у сфері кібербезпеки та хмарних сервісів для бізнесу й держструктур України.
Новини

Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека

Netflix придбав стартап InterPositive актора Бена Аффлека, що розробляє ШІ-інструменти для кінопостпродакшену. Аффлек стане старшим радником компанії.
Новини

Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з'ясувала: із 35 466 українських ШІ-треків 2025 року Spotify заблокував лише 4739 — і жодної системності в цьому не простежується.
Новини

UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів про плани каналу: нові формати контенту, міжнародну експансію та зміни в доходах клубів від прав на трансляції.
Новини

«Київстар» запустив VoLTE у роумінгу в 37 країнах — найбільше серед українських операторів

«Київстар» вийшов у лідери серед українських операторів: VoLTE у роумінгу тепер доступний у 37 країнах, а послугою щомісяця користуються 8,5 млн абонентів.