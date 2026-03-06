Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Apple Music впроваджує систему маркування музичних композицій, у створенні яких брав участь штучний інтелект (ШІ). Новий механізм дасть змогу звукозаписним компаніям і дистриб’юторам позначати такий контент ще на етапі завантаження матеріалу на платформу, повідомляє TechCrunch.

Про нові правила Apple сповістила партнерів окремим листом, у якому роз’яснила, як працюватиме розширений набір метаданих. Метадані музичних файлів традиційно містять назву композиції й альбому, ім’я виконавця, жанр та іншу супровідну інформацію. Відтак до цього набору додадуться спеціальні теги для позначення випадків, коли ШІ брав участь у створенні певних елементів треку — повністю або частково.

Потреба в такому інструменті давно зріла серед слухачів — схожі ідеї вже лунали в соціальних мережах та онлайн-спільнотах. Утім нова система має суттєве обмеження: заповнення тегів є добровільним. Вирішувати, чи ставити позначку про використання ШІ, лишається на розсуд лейблу або дистриб’ютора, які роблять це вручну під час завантаження.

Схожий підхід застосовує й Spotify, тоді як інші стримінгові платформи обрали власні способи розв’язання цього питання. Зокрема Deezer використовує власні інструменти для виявлення контенту, згенерованого ШІ. Попри це, точно визначити участь ШІ у створенні музики залишається технічно непростим завданням незалежно від обраного методу.