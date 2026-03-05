«Vodafone Україна» вклав ще 1 млн грн у ветеранські облігації

«Vodafone Україна» придбав приватні ветеранські облігації майже на 1 млн грн — цінні папери з дохідністю 6% річних та терміном погашення 1 лютого 2027 року. Усі залучені кошти спрямовують на підтримку підприємств, власники яких є ветеранами російсько-української війни або нині перебувають на фронті. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Емітентом облігацій є компанія FinStream (ТОВ «К2000»). Розподілом коштів між ветеранськими підприємствами опікується громадська організація «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», яка започаткувала цей фінансовий інструмент як альтернативу банківському кредитуванню в умовах війни.

Для «Vodafone Україна» це вже другий подібний транш. У березні 2025 року компанія придбала ветеранські облігації на 1,5 млн грн. Перший раунд фінансування дав відчутні результати. Так, підприємство «Равликовий рай Українка» на Миколаївщині, яке ветеран Олександр Піщаний заснував 2023 року, спрямувало отримані кошти на спорудження теплиць та розширення виробництва овочів і зелені. Фітнес-клуб T11CF, що його заснувала родина військового, збільшив кількість комерційних клієнтів на 30%, а виторг — майже у 1,5 раза, й водночас прийняв більше ветеранів до відновлення після поранень та ампутацій.

Наприкінці січня 2026 року через цей механізм фінансування отримали ще два ветеранські підприємства. Ресторан «Смакотворці» ветерана Олександра Кутняка залучив 1 млн грн, а виробник деревного вугілля Father Fire, заснований ветераном і чинним військовим Костянтином Соляником, — 900 тис. грн.

«Наш підхід до інвестицій залишається незмінним: ми спрямовуємо ресурс туди, де він створює реальну додану вартість для країни. Навіть у найскладніші часи ми інвестували понад 21 мільярд гривень у критичну інфраструктуру та зв’язок», — зазначила генеральна директорка «Vodafone Україна» Ольга Устинова. За її словами, компанія свідомо вкладає не в готові активи, а в потенціал людей, які будують власну справу від початку.

Голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк зауважує, що через правові та виконавчі ризики класичні банки послідовно обмежують кредитування ветеранів. Саме цю прогалину на ринку й заповнюють приватні ветеранські облігації — інструмент, що спирається на портфельне управління ризиками й корпоративне врядування за участі досвідчених ветеранів-підприємців та топменеджерів великого бізнесу.

Підтримка ветеранів для «Vodafone Україна» не обмежується інвестиційними інструментами. З 2024 року компанія є партнером програми «Сміливі», спрямованої на соціально-економічну реінтеграцію ветеранів, розвиток їхніх родин та створення нових робочих місць.